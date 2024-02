Al reanudar labores presenciales desde el próximo lunes, 4 de marzo, el portavoz de la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, dijo que el cierre por tres semanas del hemiciclo cameral no afectará el flujo de los trabajos legislativos de la presente sesión ordinaria, última del cuatrienio y única, este 2024.

Las sesiones camerales se retomarán a partir del martes, 5 de marzo.

Matos García reconoció, sin embargo, que más adelante en el año, después de las primarias del 2 de junio, la Cámara tendrá que reunirse más de una vez a la semana para aprobar medidas antes del cierre de la sesión ordinaria, el 30 de junio, ya que, de lo contrario, mucha legislación podría quedarse guindando.

“Nos ponemos al día, si la actitud de todos los compañeros es ponernos al día, más allá de las vistas públicas (por Zoom) y las vistas oculares que han seguido corriendo”, dijo Matos García cuando Primera Hora le preguntó por las críticas de legisladores de minoría sobre la cantidad de medidas que en estas tres semanas la Cámara no ha llevado al hemiciclo a votación. El portavoz del PPD justificó la decisión del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien el pasado13 de febrero, mediante una orden administrativa, suspendió las labores presenciales amparado en un alza en casos de covid en medio de una controversia legal con la representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, por el uso de mascarilla.

Matos García anticipó que, en la sesión legislativa del próximo martes, la Cámara considerará un total de 48 medidas, incluidas en tres calendarios, otras serán descargadas y otras estaban pendiente de votación. Entre las que considerarán podría figurar la Resolución Conjunta de la Cámara 606, que detalla cómo se repartirá el incentivo reintegrable a los contribuyentes elegibles.

La Cámara en su origen estableció que el incentivo fuera de un mínimo de $100, pero el Senado enmendó la medida y aumentó el monto a $200.

“Ya el Senado actuó, hay que ver cómo quedó enmendada la medida y qué hayan acordado los presidentes de las comisiones de Hacienda (de ambos cuerpos legislativos). Si procesalmente fuera, si no hay sorpresas, entiendo que se puede ver el martes. Entiendo que la enmienda era que ahora van a ser $200, across the board”, indicó Matos García.

Adelantó que también podrían bajar a votación dos proyectos del Senado, el PS 1261, que busca que se declare como servicio esencial, la transportación marítima a las islas municipio de Vieques y Culebra, así como, el PS 571 para que -al igual que a Culebra-, en el servicio de ferry a la Isla Nena, se incluya un cargo ambiental de $2 para el manejo del vertedero municipal.

En cuanto a los proyectos que buscan que sea mandatoria la pena de cárcel en los llamados casos de hit and run, sostuvo que la medida que aprobó este lunes el Senado podría unirse a un sustitutivo de otras piezas legislativa que el 13 de febrero quedó pendiente de votación en la Cámara.

“El martes damos por leído lo que aprobó el Senado, se refiere a la Comisión de lo Jurídico -que es la que atendió el proyecto de consolidación de los representantes Gretchen Hau y Héctor Ferrer Santiago, y hasta uno mío. No tengo problemas en que se convierta en un sustitutivo. Si ya el informe del sustitutivo de la Cámara está, y no compite con la iniciativa del Senado, se pueden aprobar las dos medidas”, dijo el legislador.

Matos García sostuvo que “no le ve problemas” a que ambas piezas, la del Senado y la Cámara, se junten en una sola medida. De hecho, ambas medidas, casi idénticas, son de la autoría de Hau; la primera, con fecha de 2022, cuando la legisladora estaba en el Senado y la segunda, radicada en 2023 desde la Cámara.

¿Están a tiempo de aprobar todo lo que hay pendiente para una sola sesión al año y, además, tomando en cuenta que es año electoral?, le preguntó este diario.

“Estamos a tiempo, pero algo me dice que cuando estemos en el mes de mayo, o después de la primaria del 2 de junio, sesionaremos por más de un día a la semana”, dijo Matos García.

A diferencia del Senado, la Cámara ha acostumbrado reunirse en sesión sola una vez por semana en este cuatrienio.

El portavoz del PPD indicó que en la medida en que se acerque la fecha de las primarias por ley, “en esa recta final pueden darse ausencias, aunque voy a procurar con las delegaciones la mayor cooperación”. Añadió que “la campaña y el trabajo en la Legislatura pueden coexistir”.