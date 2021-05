La secretaria de la Gobernación, Noelia García, aseguró hoy que hay “canales de comunicación” abiertos en La Fortaleza, en su reacción a las expresiones del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, y la votación que se dio ayer en el cuerpo legislativo, que culminó con el rechazo a los nombramientos de Larry Seilhamer y Manuel Torres.

“Los canales de comunicación siempre están abiertos. No estamos de acuerdo con los resultados en la noche de ayer, pero espacio para comunicación siempre tiene que haber, es nuestra responsabilidad escuchar a todos”, dijo García en entrevista radial.

García destacó que el gobernador Pedro Pierluisi no puede darle paso a medidas que no favorecen a Puerto Rico, como demorar hasta el 2022 la entrada de LUMA Energy (Resolución Conjunta de la Cámara 88) y otorgarle participación a la Legislatura en planes fiscales (Proyecto de la Cámara 500).

PUBLICIDAD

“El Proyecto 500 sencillamente no adelantaba los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Atrasar la transición de LUMA va en contra de los mejores intereses de la transformación energética de Puerto Rico. Tenemos que identificar cada situación que se nos presenta por su propio peso, si no le conviene a Puerto Rico, no se le puede dar para adelante”, apuntó.

Cuando fue cuestionada para que dijera una palabra que identifique a Hernández, García guardó silencio por un momento. Luego respondió: “Tengo sentimientos encontrados, es normal. Ayer creo que se cometió una injusticia, pero a pesar de eso, quiero pensar que no fue una reacción, sino que él con todo su corazón piensa que eso era lo correcto. Está en todo su derecho”.

García sostuvo que el gobernador identificará próximamente a los sustitutos de Seilhamer y Torres para el Departamento de Estado y la Oficina del Contralor de Puerto Rico, respectivamente.