El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, tildó hoy de “autoritario” y “dictatorial” al gobierno de Pedro Pierluisi luego de que anoche este tronara contra la delegación del Partido Popular Democrático de ese cuerpo legislativo por el rechazo a los nombramiento de Larry Seilhamer y Manuel Torres.

“El grupo de gente que está alrededor del gobernador le está diciendo: ‘dele pa’lante, olvídate de eso si esta gente no va hacer na’, y ese es el problema, cuando te dejas llevar por los que están alrededor tuyo, y la sensatez y la cordura no le permite un diálogo de decir: ‘mire, es que todas no las puede ganar usted, aquí tiene que haber un balance’, no ha habido una. Este gobierno ha sido autoritario, ha sido dictatorial, literalmente”, criticó Hernández en entrevista con NotiUno 630.

El líder cameral sostuvo que colgaron los nombramientos de Seilhamer como secretario del Departamento de Estado y de Torres como contralor de Puerto Rico debido al apoyo del gobernador al contrato de LUMA Energy, entre otras pugnas.

“El gobernador lamentablemente a estas alturas no ha entendido el mensaje de las urnas de un gobierno compartido, balanceado, diverso, que no es que va a atropellar la política pública unilateralmente con la visión del Partido Nuevo Progresista, y se va a acumulando, aquí estamos hablando de los trabajadores, lo que está ocurriendo en LUMA, las determinaciones de los legisladores no fue un solo elemento”, dijo Hernández.

Pierluisi señaló que el resultado de la votación en la Cámara de Representantes fue “venganza”, “chantaje”, “falta de ética y abuso de poder”.