La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, invitó este lunes al portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló, a radicarle una querella ante la Comisión de Ética de este cuerpo legislativo por los cargos de perjurio y falsedad ideológica que pesan en su contra.

“Aquí hay gente que tiene pantalones y hay gente que no los tiene. El que tiene pantalones, si entiende que algo corresponde, va y él mismo radica la querella. Es de cobardes pedirle a otro que la radique, a otro, porque no se tienen los pantalones, porque saben que eso no va ni a primera, pero sigue utilizando este espacio y todos los espacios televisivos para hablar pestes, para seguir repitiendo mentiras”, expuso Nogales Molinelli.

Las expresiones de Nogales Molinelli surgieron en respuesta a un turno del representante Rodríguez Aguiló en el que le solicitó al presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, a que refiera la situación judicial que enfrenta la legisladora a la Comisión de Ética de la Cámara.

“Es impermisible e inaceptable que un partido tenga aquí a una representante cumpliendo 228 días bajo fianza por dos delitos graves. Si hubiese sido un popular o hubiese sido un estadista, tuviesen un campamento aquí, en la Plaza de la Democracia, pidiendo la renuncia de nosotros o del que sea. Mi emplazamiento es a eso, a actuar. Yo sé que usted lo hace y espero que lo haga lo antes posible por el buen nombre de la Cámara de Representantes”, indicó el legislador penepé.

El pasado mes de mayo la jueza Iraida Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, falló en contra de la legisladora al determinar causa en dos de los 24 cargos que había presentado la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei). Hace dos semanas, durante la vista de Regla 6 en alzada, otro juez halló causa para arresto por las mismas violaciones, según la defensa de la legisladora.

Gabriel Rodríguez Aguiló ( Carlos Rivera Giusti )

Nogales Molinelli omitió información en su informe a la Oficina de Ética Gubernamental relacionada con los puestos que ocupó en la corporación Ocean Front Villas hasta 2021.

“El día que tenga que presentar una querella contra cualquiera de los compañeros o compañeras, no le voy a pedir al presidente que lo haga, la presento yo y asumo la responsabilidad”, subrayó Nogales Molinelli.

Insistió en que el panorama legal que enfrenta es resultado de una persecución en su contra. “Yo no me quito y yo no renuncio, porque yo sí tengo pantalones, están aquí puestos”, afirmó la legisladora.

Por su parte, el presidente de la Cámara dijo que le solicitó a la Opfei una certificación detallada de los cargos que pesan en contra de Nogales Molinelli, esto en vías a definir si, como alega la defensa de la representante, las denuncias por los que se halló causa en mayo y durante la vista de Regla 6 en alzada, en diciembre, son los mismos.

Si la Opfei certifica ese escenario, no procedería referir el asunto ante la Comisión de Ética de la Cámara, ya que en el 2021 la Cámara sancionó a Nogales con una reprimenda pública y una multa de $2,000 por, precisamente, no incluir en su informe financiero de 2020 los roles que tenía en la corporación de bienes raíces.

“Hay un debido proceso, en campaña y no en campaña. Los debidos procesos no pueden ser solamente los primeros tres años del cuatrienio, tiene que ser todo el tiempo. La Constitución del Estado Libre Asociado le aplica a todo el mundo… así que, de forma disciplinada, con respeto y deferencia haremos lo correcto cuando nos llegue la certificación”, ripostó Hernández.

“Se nota que estamos en la séptima sesión. Anticipaba que el tono fuese un poquito caliente por razones político partidistas, lo entendemos, lo hemos visto antes”, puntualizó el líder cameral.