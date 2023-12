El juez Rafael Taboas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, por dos de los 24 cargos que se presentaron en su contra.

La determinación ocurrió hoy, jueves, luego de que los 24 cargos contra la legisladora, relacionados a una supuesta omisión de antecedentes en los informes que Nogales Molinelli presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por una aparente evasión contributiva, se volvieran a someter mediante alzada.

El caso, radicado por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI), también presentó cargos contra la madre de la legisladora, Rita Molinelli y la corporación Ocean Front Villas. No se encontró causa contra la progenitora ni contra la corporación.

En la vista inicial de Regla 6 solo se encontró causa en dos cargos contra Nogales Molinelli. Esos cargos fueron por violación a los artículos 269 (perjurio) y 212 (falsedad ideológica) del Código Penal. Por esos mismos dos cargos se encontró causa hoy, según publicó el diario El Nuevo Día.

La imputación contra Nogales Molinelli por supuestos beneficios no reportados está relacionada con dos propiedades en el complejo de viviendas Palmas del Mar en Humacao, que se alega eran rentadas a corto plazo, y cuyas ganancias no reportó la representante. La defensa de esta, liderada por el abogado Andreu Fuentes, ha reiterado que aunque las propiedades estaban a nombre de la legisladora, habían sido pagadas y eran administradas por su madre.

Nogales Molinelli, por su parte, ha reiterado que el caso en su contra tiene razones políticas y que está siendo perseguida, una alegación que volvió a mencionar hoy a través de declaraciones publicadas en su cuenta de Facebook.

“Todos los cargos se cayeron. Se mantuvieron exactamente los mismos cargos Art.269 y Art.212 de la regla 6 original.Nuevamente el juez determinó que NO hay ni una scintilla de evidencia de evasión contributiva.Ya está probado en dos ocasiones hasta la saciedad que nunca hubo evasión contributiva y que todo esto es una patraña”, dijo, a la vez que agradeció “a todas las personas que han estado conmigo en todo este proceso”.

“Esta determinación es una derrota más para la Oficina del Fiscal Especial Independiente”, expresaron por escrito Andréu Fuentes, y los abogados Frank Torres Viada y Ricardo Prieto García.

“Se ha difundido información errónea que amerita que se aclare para responder a la verdad. La determinación del juez Taboas es una derrota de marca mayor para el FEI que, a su vez, ratifica la decisión de la primera vista en Regla 6, en la cual se desestimaron todos los cargos y se enmendaron solo dos de los cargos 61 que entonces sometió el FEI. Estos dos cargos enmendados son los que se determinó hoy que prevalecen y contra los cuales vamos a defender a nuestra clienta en su día en el Tribunal, como amerita”, manifestó Andréu Fuentes.

Por su parte el licenciado Prieto García, representante de Rita Molinelli, indicó que es “injusto que se haga esta persecución a una ciudadana que no es una servidora pública y que no ha cometido delito alguno, tal como ha quedado evidenciado por segunda ocasión en el Tribunal”.

Mientas que Torres Vida, abogado de Ocean Front Villas, enfatizó que “no se puede perseguir a personas o empresas que operan en cumplimiento de la ley solo por ser familia de una servidora pública contra la cual hay una agenda evidentemente es política. Eso es inadmisible y no lo podemos permitir porque es contrario a derecho”.

Hace unas semanas la legisladora anunció que buscará la reelección a su escaño en los próximos comicios de 2024.

“Estamos ante la fuerte posibilidad de unas elecciones históricas en el 2024, pero para ello necesitamos que la gente deje el miedo a un lado y se tire. Bien saben que yo puedo dar testimonio de lo difícil que puede ser un cargo público cuando te tienes que enfrentar a sectores con malas intenciones y mucho poder. Pero aquí estoy y aquí estaré porque, como he dicho en tantas ocasiones, no me van a detener y no han podido socavar el apoyo de la gente a la labor que estamos haciendo en la legislatura y fuera de ella. Al contrario, cada ataque desesperado comprueba que nuestra participación en el proceso político está teniendo un efecto. No podemos parar”, expresó la legisladora al anunciar que buscará la reelección.

Tras la determinación de causa, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, se expresó “listo” para atender cualquier referido relacionado a la representante.

“Ante la determinación de causa para arresto en contra de la representante Mariana Nogales Molineli, la Comisión de Ética se encuentra lista para atender cualquier referido que se presente sobre esta determinación”, dijo a través de declaraciones escritas.