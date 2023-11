Esta mañana continuó en el Tribunal de San Juan la vista de causa para arresto en alzada contra la representante Mariana Nogales Molinelli, su madre Rita Molinelli Freytes y la corporación Ocean Front Villas, en lo que fue una jornada que por momentos estuvo caldeada y llegó al punto que el juez Rafael Toaboas Dávila tuvo que interrumpir y regañar a las partes.

El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), tras un primer intento fallido en lo que también se conoce como vista de Regla 6, ha sometido nuevamente 24 cargos contra la representante, 17 contra su madre y 10 contra la corporación.

El proceso por supuesta evasión contributiva continuó con el contrainterrogatorio de los abogados de defensa al exsecretario de Hacienda y excontralor de Puerto Rico, Miguel Díaz Saldaña, quien es uno de los testigos que ha presentado el Panel del Fiscal Especial Independiente.

Citando el Código de Rentas Internas y otras leyes, José Andreu Fuentes, abogado de la representante, dirigió sus preguntas a demostrar que tanto Nogales Molinelli como su mamá y la corporación había actuado dentro de lo que permite la ley y, en cambio, el PFEI habría radicado acusaciones sin que se hubiese llevado a cabo una investigación adecuada y sin haber dado a Nogales Molinelli el mismo trato que a cualquier otro ciudadano si en efecto hubiese cometido los delitos que le imputan.

De igual forma, Ricardo Pietro, abogado de Molinelli Freytes dirigió su contrainterrogatorio a probar que la investigación contra las partes imputadas no se había hecho de manera correcta.

Entrando en el tema de la imputación contra Nogales Molinelli por supuestos beneficios relacionados con dos propiedades en Palmas del Mar, el abogado Andreu Fuentes llevó al testigo Díaz Saldaña admitir que no habían analizado cuál era el contrato que tenía la legisladora con su madre para el manejo de las propiedades, y tampoco conocían los contratos de rentas de las propiedades.

Asimismo, lo llevó a admitir que, aunque las propiedades están a nombre de Nogales Molinelli, se compraron con dinero de su madre, y era su mamá la que se encargaba del manejo de las mismas, incluyendo los contratos de renta y los cheques que se pagaban a su nombre

“Y ya nos dijo, lo dice la ley, que el usufructuario tiene posesión completa de la propiedad. Y el que aparece arrendando es Rita Molinelli. Y ya determinamos que el Código (de Rentas Internas) dice que para todos los efectos de contribución el usufructuario es el responsable”, repasó Andreu Fuentes, mientras el exsecretario de Hacienda contestaba en afirmativa.

“¿No hay duda que la explotación de esos apartamentos era a beneficio de doña Rita (Molinelli)?”, preguntó el abogado, llevando a Díaz Saldaña a responder que no había dudas al respecto.

Andreu Fuentes mostró un contrato de uso firmado por Nogales Molinelli y su madre, donde se establece que la segunda sería administradora de las propiedades, incluyendo gastos de reparaciones, mantenimiento, cuotas, impuestos, seguros, contribuciones.

Sostuvo que, aunque Díaz Saldaña había dicho que la excepción bajo un usufructo eran los pagos de contribución al CRIM, que los debe pagar el dueño de la propiedad, hay una excepción al respecto si existe un acuerdo, según dispone el Código Civil.

Citó entonces la definición de donación en el Código de Rentas Internas vigente, que lee que se considerará como donación el pago hecho por una persona (donante) para satisfacer en todo o en parte el pago de cualquier obligación de otra persona.

Y de igual forma, citó que el mismo Código, entre las exclusiones al ingreso bruto, “establece las donaciones”.

Mientras, el abogado Pietro llevó a Díaz Saldaña a admitir que en el referido del Departamento de Justicia al FEI no se mencionaba violación alguna al Código de Rentas Internas, y que cuando entró al caso, ya el FEI le informó que era una investigación de carácter criminal.

Asimismo, citó la Carta de Derechos del Contribuyente para establecer que por regla general Hacienda le notifica al contribuyente si hay discrepancia y por qué cantidad, para que el contribuyente pueda reclamar si así lo entiende, e incluso hay un procurador del contribuyente para asistir a los ciudadanos en ese tipo de disputas con Hacienda.

“¿Pero esto no se hizo con Mariana Nogales, ni con Rita Molinelli, ni con Ocean Front?”, cuestionó.

“No, porque era un caso criminal”, respondió Díaz Saldaña.

“Porque lo determinó el FEI. No se les dio esa oportunidad”, agregó el abogado, destacando que las imputaciones tampoco contenían un número específico de dinero, recargos y penalidades, a pesar de que “es un derecho del ciudadano que le digan cuánto le imputan”.

En ese punto, se dio un fuerte careo entre Pietro y el fiscal especial independiente Ramón Mendoza, obligando al juez Taboas Dávila a dar un manotazo sobre su mesa para llamar al orden y regañar a las partes.

“No griten. Ustedes me ven suave, pero no me provoquen”, advirtió el juez en tono severo. “No me conviertan esto en un circo. Es la primera vez que tengo que levantar la voz. Pero no se confundan”.

Pasado el mediodía concluyó la jornada y se anunció que la vista de causa para arresto en alzada continúa mañana martes en la mañana.

“Hoy continuó el contrainterrogatorio del señor Díaz Saldaña y nos parece que quedó demostrado el trabajo deficiente que ha hecho el Departamento de Hacienda aquí, por encomienda de los fiscales. Porque realmente no es el Departamento de Hacienda, son los fiscales. Acuérdense que cuando el Departamento de Hacienda llega, o cuando llega el señor Díaz Saldaña, ya los fiscales han decidido radicar un caso. Así que, básicamente lo que han hecho es asistir al Departamento en una decisión ya tomada”, afirmó Andreu Fuentes ya fuera de sala.

Opinó que el testimonio de Díaz Saldaña era una maniobra para intentar lavar la cara del PFEI, “porque el FEI es el que ha tomado la decisión de acusar a estas personas sin que verdaderamente haya una base en derecho, en la ley para acusar a doña Mariana o a su mamá de ninguna violación a la ley del Código de Rentas Internas”.

“Ustedes vieron ya como quedó hoy demostrado que el referido del Departamento de Justicia no incluía ninguna violación al Código de Rentas Internas. Eso surge después”, agregó el abogado. “Aquí quedó demostrado hoy que el señor Díaz Saldaña llegó cuando ya la decisión del FEI estaba tomada. Por lo tanto, él lo que ha venido es a tratar de salvarle la cara al FEI. Y ustedes lo vieron en la primera vista. Ustedes vieron lo que pasó originalmente en este caso”.

Por su parte, la fiscal especial independiente Zulma Fuster Troche insistió que “hay un caso sólido en cuanto a los tres imputados”.

Aseguró que “todos nosotros en nuestra oficina hacemos un trabajo. Nosotros llevamos los casos cuando tenemos una prueba sólida. El FEI no lleva casos frívolos ni casos fabricados como se dice por ahí. Nosotros llevamos nuestros casos con toda la prueba para sostenerlo más allá de duda razonable”.

Reiteró que “es un caso muy sólido, muy fuerte. Y mañana comenzamos el redirecto del testigo Díaz Saldaña, así que les invito a que estén mañana”.

La fiscal añadió que “tenemos nueva evidencia, adicional a la evidencia que ya tenemos en la etapa de la Regla 6 inicial”. Indicó además que no han determinado todavía si presentarán nuevos testigos, pero que era algo que no descartaban.

En tanto, la legisladora reiteró su opinión de que todo se trata de un caso de persecución política y afirmó que, una vez acabe el caso, “parte de lo que voy a pedir es la cantidad de horas y de dinero que facturaron estas personas para perseguirme. Eso es dinero que gastó el pueblo de Puerto Rico en una actuación completamente innecesaria”.

“Aquí la gente que persigue se jacta hablando de la democracia, cuando realmente son bien antidemocráticos”, afirmó Nogales Molinelli.

A la pregunta de quién cree que encargó la persecución en su contra, la representante respondió con recordando que Díaz Saldaña entró al caso “por encargo del secretario de Hacienda. Él lo testificó, no lo dije yo. ¿Quién presentó, y la gente lo tiene que recordar, quién presentó las querellas inicialmente en este caso? Thomas Rivera Schatz y Gregorio Matías. Ustedes pueden llegar a sus conclusiones. Yo creo que la gente ya lo sabe”.

Esta vista en alzada tiene lugar luego de que el PFEI fallara en un primer intento de mostrar que había suficiente evidencia de comisión delitos como para determinar causa para arresto. En esa primera vista, celebrada en mayo, la jueza Iraida Rodríguez Castro solo encontró causa dos cargos contra Nogales Molinelli, por perjurio y falsedad ideológica.

Las denuncias están relacionadas con una supuesta omisión de antecedentes en los informes que la legisladora del Movimiento Victoria Ciudadana presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental y por una aparente evasión contributiva.