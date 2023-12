En medio de un proceso de acusación en su contra, la representante por acumulación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli, anunció este viernes que aspirará a la reelección.

La legisladora anunció su candidatura minutos después de lanzarse en paracaídas sobre el área de Arecibo, en un acto simbólico que busca promover la participación política y electoral de todas las personas que quieren cambiar al país de rumbo, pero temen exponerse al escrutinio público, según detalló en un comunicado de prensa.

La legisladora ha pasado un año sumida en un proceso judicial en el que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente pretende proceder en su contra criminalmente por una supuesta omisión de datos en los informes que Nogales Molinelli presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y por una aparente evasión contributiva.

En la actualidad, el proceso se encuentra en una vista de Regla 6 en Alzada, ya que la primera vez que se presentaron los cargos no prosperaron. La Oficina de la Administración de los Tribunales informó que el próximo 7 de diciembre hay una citación para una vista del estado de los procedimientos y el próximo 20 de diciembre continuaría la vista en alzada.

Pese a esta circunstancia legal, la legisladora buscará ser elegida a su segundo cuatrienio.

“Estamos ante la fuerte posibilidad de unas elecciones históricas en el 2024, pero para ello necesitamos que la gente deje el miedo a un lado y se tire. Bien saben que yo puedo dar testimonio de lo difícil que puede ser un cargo público cuando te tienes que enfrentar a sectores con malas intenciones y mucho poder. Pero aquí estoy y aquí estaré porque, como he dicho en tantas ocasiones, no me van a detener y no han podido socavar el apoyo de la gente a la labor que estamos haciendo en la legislatura y fuera de ella. Al contrario, cada ataque desesperado comprueba que nuestra participación en el proceso político está teniendo un efecto. No podemos parar. No nos podemos amilanar. Así como me tiré yo hoy desde un avión, aun con miedo, les invito a que se tiren al ruedo, nos acompañemos en esta apuesta y seamos cada vez más”, expresó la legisladora.

Nogales Molinelli recordó que “este diciembre es la recta final para el proceso de candidaturas y todavía hay oportunidades en el MVC para quienes quieran adelantar la agenda urgente desde posiciones electas. También hay espacio para involucrarse en muchísimas luchas que se están dando a través del país. Hay trabajo que hacer, dentro y fuera del gobierno, para combatir los problemas que nos han traído las necropolíticas del PNP y el PPD, e impulsar la protección del ambiente, comunidades seguras y saludables, empleos bien pagos, el derecho a la vivienda y a quedarse en Puerto Rico, un desarrollo económico planificado y justo, seguridad alimentaria, y tantos otros temas en los que existen alternativas viables, pero hace falta llenar la legislatura y las asambleas municipales con gente valiente y con principios firmes que las apruebe e implemente”.

La representante por acumulación reiteró su compromiso con las causas que la llevaron inicialmente a la legislatura, y aseguró que durante los pasados tres años ha podido profundizar e informarse más al respecto, y así afinar sus propuestas.

“Yo dije que iba a estar donde el MVC me necesitara. Ese espacio sigue siendo la Cámara, lo que me satisface porque todavía hay muchas ideas que se han quedado en el tintero, sobre todo porque la mayoría legislativa se niega a atenderlas. En este tiempo, he presentado medidas para eliminar las nefastas alianzas público privadas, investigar los Contratos de Alianza y recuperar los servicios públicos; para detener el aumento descontrolado de las rentas; para reconocer el derecho de la gente a defender el ambiente en los tribunales, fortalecer el Departamento de Recursos Naturales y proteger más áreas con valor ecológico; para investigar crímenes ambientales y proyectos destructivos con permisos sospechosos o sin permisos; para acabar con el cautiverio de animales para exhibición en instalaciones públicas; para mejorar la transportación pública; para ampliar las protecciones laborales; para proteger los derechos sexuales y reproductivos; y para discutir los efectos de la gentrificación, los alquileres a corto plazo y la privatización de servicios, entre muchos otros temas más específicos”, indicó.

Añadió que, “en el futuro inmediato, continuaré presentando legislación para revertir los ataques que los gobiernos de Luis Fortuño y Ricardo Rosselló ejecutaron contra la administración pública, como las consolidaciones de múltiples agencias bajo los Departamentos de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Seguridad Pública, respectivamente, ponerle un detente a los abusos de los planes médicos, fortalecer un sector agrícola que nos brinde seguridad alimentaria y empleos decentes, y establecer las condiciones para mejorar la calidad de vida de la gente, incluyendo las personas mayores”.