El nominado secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés aseguró esta mañana en el Capitolio, que no tiene ante su consideración un plan de cierre de escuelas.

“Les aseguro que no existe un plan de cierre, muchos menos de escuelas emblemáticas”, dijo Ramos Pares, flanqueado “por los senadores populares, Juan Zaragoza, Gretchen Hau y Ramón Ruiz Nieves.

Ramos Parés ha estado en el ojo público por el supuesto plan de cerrar unas 83 escuelas de cara al 2026, según reveló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), al divulgar un mapa interactivo de los planteles bajo consideración, entre ellas, escuelas especializadas.

El nominado hizo las expresiones a periodistas, antes de comenzar la vista pública en la que se evalúa hoy su nombramiento en el Salón Leopoldo Figueroa del Senado.

La vista es liderada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, quien también preside la Comisión de Nombramientos del cuerpo legislativo. Este domingo al ser preguntado sobre el nombramiento de Ramos Parés, Dalmau Santiago no precisó si tiene los votos, pero dijo que no ningún senador le había expresado reservas.

“No he hecho un caucus para este ni para ningún otro nombramiento. Fue confirmado de forma interina dos veces por el Senado, no he escuchado ningún compañero que haya expresado reservas con el nombramiento, pero no es lo mismo, un nombramiento interino que uno en propiedad, donde se someten una serie de documentos, donde hay un expediente completo y se hacen unas pruebas sicológicas y revisión de sus planillas, entre otras cosas.

Al menos, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago ha mostrado objeciones a la confirmación de Ramos Parés.

Dalmau Santiago indicó que por las limitación del COVID-19, solo depondrá hoy el nominado y sostuvo que si los gremios magisteriales quieren expresarse pueden someter ponencias escritas o si quieren deponer abriría el proceso a otra vista pública.

No pudo decir cuándo el nombramiento sería llevado ante la consideración del pleno del Senado, pero dijo que “para nosotros la nominación del Secretario de Educación tiene prioridad”.

Mañana martes, el Senado tiene sesión, por lo que el nombramiento, de estar listo el informe de la Comisión de Nombramientos, podría bajar ante la consideración del pleno.