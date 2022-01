Mucha evaluación, esfuerzos en conjunto y diálogo. Estos son algunos de los planes que el recién secretario del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado González, tiene agendados para encaminar la empleomanía de Puerto Rico, según aseguró a Primera Hora.

“Vamos a estar evaluando todo en el camino. Estoy seguro que vamos a ver cosas que vamos a poder identificar y que van a ayudar a lograr lo que queremos al final del día, que la reconstrucción se haga”, comentó en entrevista con este medio a dos días de su designación al puesto.

Dentro de su análisis, aseguró que se mantendrá enfocado en la meta principal: priorizar al empleado boricua y escuchar sus necesidades, mientras busca estrategias para aumentar el empleo y tasa de participación, simultáneamente reduciendo el desempleo.

“La labor principal es que el empleo en primera instancia llegue al puertorriqueño, que sea el trabajador puertorriqueño que se beneficie de oportunidades laborales las que sean. La prioridad, definitivamente para nosotros, va a ser el trabajador puertorriqueño. (Y) ¿qué nosotros buscamos en el Departamento? Bajar la tasa de desempleo lo más posible y aumentar la tasa de participación laboral lo más posible”, afirmó.

Maldonado González reconoció que, aunque la economía de la Isla va mejorando paulatinamente, “hay mucho trabajo que hacer” y reiteró que analizará “de rabo a cabo” las operaciones de la agencia para así identificar áreas de mejoría y estrategias para mantener las cifras de empleo alta, simultáneamente disminuyendo el desempleo.

“Yo recién llegué el día de ayer (lunes). Desde que comenzamos en este proceso, me di a la tarea de empezar a entender la organización. (Entre) las prioridades más importantes, y consiente de que hay mucho trabajo que hay que hacer, ciertamente aprenderme las operaciones de rabo a cabo, porque obviamente tenía conocimiento y había pasado por aquí en la práctica privada, uno también interactúa en diferentes posiciones en el Departamento del Trabajo, pero definitivamente no es lo mismo verlo de afuera que estar adentro. Así que, ese ejercicio es algo que estoy haciendo estas próximas semanas, reuniéndome en diferentes áreas. Siempre hay espacio para mejorar, y esto aplica a todo, en el Gobierno, en el sector privado”, resaltó el también abogado.

Buscará cooperación interagencial

A finales del 2021 algunos sectores, como lo fue el sector agrícola, vio pocos cambios. Precisamente en la agricultura, el número de empleados se mantuvo igual por dos meses: 18,000 en octubre y noviembre de 2021.

En aras de estimular la mano de obra al sector, el nuevo secretario propone la colaboración interagencial, principalmente con los departamentos de Agricultura y de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

“Esto requiere también un esfuerzo, no necesariamente del Departamento, tal vez interagencial. Sabemos que, en términos del sector agrícola, está el Departamento de Agricultura que ciertamente es la agencia principal en lo que tiene que ver con este sector (y) está el Departamento de Desarrollo Económico también que ofrece incentivos también a este sector agrícola. Así que, nosotros lo que vamos a estar es sentándonos con todas las partes involucradas para definir bien la necesidad de ese trabajador agrícola y, en conjunto, lograr iniciativas como Gobierno que propendan a ayudar al sector, que los trabajadores se motiven y que el sector agrícola sigue robusteciendo”, adelantó al mencionar que la autogestión es fundamental para impulsar la economía y el empoderamiento de los cerca de 171,000 cuentapropistas, cifra que supone 14,000 menos que en octubre de 2021.

“Sabemos que la manera que ha evolucionado la economía de Puerto Rico a través de las décadas, el sector agrícola pues, sí, la participación ha mermado, que responde a las realidades económicas que ocurren de tiempo en tiempo, pero sigue siendo un sector fundamental para Puerto Rico y hay que atenderlo definitivamente, porque mucha gente depende de los ingresos agrícolas. Así que, definitivamente es prioridad para nosotros”, dijo.

Sin embargo, el tiempo dictará si sus esfuerzos son suficientes para motivar al empleado puertorriqueño, por lo que no descartó acudir a mano de obra extranjera para mantener el sector a flote, no sin antes agotar toda oportunidad para motivar al obrero local.

“¿Que pueden haber circunstancias que no hayan trabajadores puertorriqueños suficientes o disponibles para atender ese mercado laboral en particular de ese sector? Pues, se evaluarán todas las alternativas como se ha hecho en el pasado y, ciertamente, existe la posibilidad. Pero, sí quiero que quede claro que la prioridad es el trabajador puertorriqueño. Lo mismo con la reconstrucción”, reiteró. “Ciertamente, hay que reclutar la obra. Así que, si el trabajador puertorriqueño en términos de números no da abasto para suplir esa demanda para mercado laboral, pues sí, definitivamente se pueden considerar otras opciones para reclutar mano de obra”, puntualizó.

Además de los obreros agrícolas, buscará identificar que trabajadores de construcción y otros sectores, que igualmente han visto una merma de participación laboral, se beneficien, ya sean por alianzas o recursos que tenga a la mano. Para esto, está sobre la mesa desarrollar alianzas con entidades, como el Banco de Desarrollo Económico (BDE) e Invest Puerto Rico.

“Sí queremos establecer vínculos con las distintas entidades gubernamentales que de alguna manera u otra puedan impactar positivamente lo que es el empleo”, adelantó.

Otro asunto que tiene precedencia en la agenda de Maldonado González incluyen el desarrollo de una nueva plataforma de la agencia que sea “más eficiente, más efectiva” y de “mejor servicio” para facilitar los procesos solicitados del Departamento.

“Estoy seguro que hay mucho por mejorar en ese sentido. Ya hay esfuerzos encaminados en esa dirección y lo que queremos es reforzarlos”, expresó.

Además, busca retener y aumentar la cantidad de empleados en el Departamento, ya que cerca de los 1,100 empleados, o el 47% de la plantilla completa de la agencia, actualmente están prestando sus servicios a la agencia.

A dialogar y orientar

Previo a dictar anuncios y alianzas, el secretario dejó claro que desea escuchar a líderes sindicales y patronos para identificar las necesidades específicas de cada sector laboral.

“Estoy consciente de que no siempre vamos a estar de acuerdo en todo. Las partes tienen sus diferentes intereses y esto es una relación continua. El rol del secretario es estar presente, escuchar, conciliar y lograr un mejor ambiente laboral. Sin patrono no puede haber empleo y sin trabajadores no puede haber patrono”, señaló.

Además de conversar, mencionó que es apremiante que aquellos que participan en la economía de Puerto Rico estén al tanto de sus derechos para que así sean protegidos, al igual que la realidad laboral de la Isla, por lo que es imperativa la orientación.

“Hay que orientar, tanto a los trabajadores sobre sus derechos, como a los patronos en términos de cuáles son sus derechos de los que deben cumplir. El Departamento es muy activo en términos de orientación, es de sus funciones principales y, además de la orientación, también la fiscalización. Es un rol fundamental del Departamento asegurarse, por un lado, que se orienta y, por otro lado, que se fiscaliza. Hay que orientar a todo el mundo este panorama que la gente entienda, que entienda las condiciones actuales, que entienda las necesidades”, expresó.

Preparándose para todo

Otro asunto que Maldonado González dijo que también evaluará con premura son los distintos escenarios futuros que podrían presentarse debido a la rápida propagación del COVID-19 tras la aparición de la variante Ómicron en la Isla. Máxime, por cuanto el gobernador Pedro Pierluisi adelantó ayer, lunes, que anunciará una nueva Orden Ejecutiva relacionada al virus, anticipando que no flexibilizará restricciones.

Los contagios de empleados y posibles cierres de algunos sectores laborales son asuntos que el nuevo secretario reconoció como un reto que evaluará para así servir como “un ente conciliador y mediador de todas las partes de una relación obrero patronal”.

“Al tratarse de un asunto de seguridad pública, las medidas, definitivamente, son importantes tomarlas. Nosotros en el Departamento, en cambio, ya directamente con lo que tiene que ver con el trabajador estaremos evaluando alternativas a ver cómo se puede ayudar a ese trabajador para lidiar con esa situación. El rol del secretario del Trabajo y del Departamento, también, requiere mucho se enfoque en ser un ente conciliador y mediador de todas las partes en una relación obrero patronal. Esto es diálogo con los patronos también, de situación a situación. Sabemos que las medidas son universales, pero hay que ver las particularidades caso a caso”, sostuvo.

A pesar de que la asistencia Programa de Desempleo Pandémico (PUA, por sus siglas en inglés) caducó en septiembre de 2021, se analizarán posibles fuentes de recursos monetarios si la pandemia se agrava y provoca otro cierre similar al del 2020.

“Con la experiencia que tuvo el Departamento al inicio de la pandemia, se estarán evaluando las alternativas para bregar con la situación”, repitió.

“Tradicionalmente, hay unos sectores que han tenido más resistencia que otros en términos de lo que son estos tipos de servicio digital, pero el COVID-19 ciertamente ha hecho que todo el mundo repiense lo que su dinámica de empleo, de condiciones de empleo y se ajusten a su nueva realidad y, la realidad del caso es que ese es el mercado laboral de hoy en día”, añadió.

Alentador cierre de año

El año 2021 cerró de manera optimista para el mercado laboral en Puerto Rico, ya que- por primera vez en cinco años- la cifra de desempleo alcanzó su nivel más bajo, de acuerdo al análisis de la agencia.

El Departamento especificó que, para noviembre de 2021, la cantidad estimada de personas empleadas estaba en 1,003,000, número que representa un aumento de 10,000 personas empleadas comparado con octubre de 2021 y un aumento de 45,000 personas empleadas en comparación con noviembre de 2020.

La cantidad de personas empleadas, además, es la más alta para el mes de noviembre en los últimos cinco años. Las cifras de empleados para noviembre en los últimos cinco años fueron: 2017 (967,000); 2018 (989,000); 2019 (981,000); 2020 (958,000) y 2021 (1,003,000). De igual forma, otros indicadores relacionados con la fuerza laboral, como la tasa de participación laboral, mostraron cifras más positivas que en años anteriores, según estas estadísticas oficiales que abarcan hasta noviembre pasado.

“Estamos en una época que vamos a empezar a ver una actividad económica en Puerto Rico que hace mucho tiempo no se veía y eso es positivo. Ciertamente se ha visto una mejoría año por año en lo que es bajar la tasa de desempleo (y), obviamente, eso es algo muy positivo para nuestros jóvenes y para nuestra economía laboral”, detalló.

La tasa de desempleo para noviembre de 2021 fue estimada en 7.8%, que supone una disminución de 0.2% con respecto a octubre de 2021, y de 1.4% con respecto a noviembre de 2020, cuando la tasa desempleo se ubicaba en 9.2%. Además, fue la más baja para noviembre en los últimos cinco años, pues para 2017 era de 10.9%, en 2018 era 8.3%, en 2019 era 8.7%, en 2020 era 9.2%, y en 2021 se estimó en 7.8%.

En términos de cantidad de personas desempleadas, la cifra para noviembre de 2021 se estimó en 85,000, unas 1,000 personas menos que en octubre de 2021. Mirando al mes de noviembre en los últimos cinco años, las cifras de personas desempleadas fueron: 2017 (118,000), 2018 (90,000), 2019 (94,000), 2020 (97,000), 2021 (85,000).

Cabe destacar que, a pesar de la mejoría en las estadísticas laborales, Puerto Rico aún tiene una tasa de desempleo superior a los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia, según muestran las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales federal (BLS, por sus siglas en inglés). Nebraska lidera como el estado con menor tasa de desempleo, con solo 1.8%. Por su parte, California (6.9%) y Nevada (6.8%) son los que muestran las mayores tasas de desempleo, después de Puerto Rico. Estas estadísticas laborales para la Isla son revisadas por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, en colaboración con el DTRH, la BLS y la Oficina del Censo de los Estados Unidos.