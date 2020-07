“Estamos buscando la filtración y estoy segura de que del Panel no fue, segura”.

Así lo expresó este miércoles la presidente del Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), Nydia Cotto Vives, a Primera Hora, al detallar las razones por las que el fiscal Miguel A. Colón y cuatro agentes de la dependencia estuvieron por alrededor de seis horas y siete minutos en el Departamento de Justicia buscando en computadores y documentos quién pudo haber filtrado a la prensa el sumario fiscal de la investigación contra la gobernadora Wanda Vázquez.

Pero, aunque el fiscal allanó a Justicia con tal certeza de que la filtración provino de allí, igual pesquisa se realiza dentro de la Oficina del PFEI, reconoció la exjueza.

“Del FEI, quiero que sepa que también en tecnología están buscando todos los correos electrónicos. Pero lo que te quiero decir es que en el FEI ese informe no está en correo electrónico y solamente lo tenían los fiscales a los cuales se les entregó ayer, (martes), por la tarde, porque se les había entregado la resolución pero no el informe y la prueba. Así que a los fiscales se les entregó ayer por la tarde, no lo tenían, y quienes únicos lo manejaron fueron los únicos dos miembros del panel que trabajamos en la resolución y esa informe no lo sacamos de la oficina, sino que estaba guardado por la secretaria del Panel en un archivo a prueba de fuego, bajo llaves. Así que del Panel yo estoy segura que no salió. Pero, de todas formas, para estar súper corroborada con todo, se están investigando todas las computadoras. Pero quien única tenía ese informe en correo electrónico era el Departamento de Justicia, porque la fiscal Phoebe Isales explicó que ella ese informe se lo había remitido por correo electrónico a aquella secretaria de Justicia interina que no está, a Wandymar (Burgos)”, precisó.

El peligro de que se haya filtrado el sumario fiscal en el que se detalla la investigación que Justicia realizó contra la gobernadora por la supuesta paralización de la entrega de suministros para los damnificados de los terremotos con el fin de ser repartidos por políticos es que se dieron a conocer los nombres de los testigos.

Cotto Vives señaló que esta mañana la Oficina del PFEI se comunicó con las personas afectadas, quien dijo en su mayoría son funcionarios públicos, para entregarles copia del protocolo de los testigos y orientarles en caso de que sean ellos o sus familias sean presionados de algún modo.

Indicó que, si algún testigo lo solicitase, se le daría protección.

La funcionaria, entretanto, evadió responder si ocuparon computadoras o qué documentos sustrajeron de la agencia.

Por otro lado, cuando se le preguntó a Cotto Vives si teme que esta situación afecte la imagen del PFEI, sostuvo que “le hará daño a quién lo divulgó”.

No supo indicar si esta misma filtración fue la que produjo que la gobernadora solicitara que se desestime el caso en su contra. Alegó que no había leído la petición.

Según publicó este diario, Vázquez solicitó la desestimación por entender que no se siguieron los procedimientos adecuados y que no existe evidencia de que cometió algún delito

Por último, Cotto Vives no pudo precisar por qué razón el exjueza Ygrí Rivera determinó no participar de la evaluación de los informes remitidos por Justicia el pasado 7 de julio para indagar en posibles delitos cometidos por la gobernadora y otros funcionarios de gobierno con relación a la entrega de suministros.

“Ella sencillamente no participó”, indicó, al comentar que Rivera no tenía que dar a conocer las razones.

Los miembros del PFEI que determinaron asignar al fiscal Colón y Leticia Pabón para investigar el caso contra la gobernadora fueron Cotto Vives y Rubén Vélez.