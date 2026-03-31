Los jóvenes y adultos mayores con diversidad funcional residentes de Loíza tendrán la oportunidad de tomar el examen teórico de la licencia de aprendizaje para conducir en el Centro de Servicios Integrados (CSI) del mencionado municipio.

“Se ofrecerá para personas con dificultades de lectura, escritura, comprensión o estudiantes de educación especial. Nuestros jóvenes y adultos con diversidad funcional requieren un enfoque integral, personalizado, enfocado en la inclusión y la autonomía”, destacó la alcaldesa Julia Nazario.

Ante la realidad de los recursos disponibles al momento, el CSI tiene un cupo máximo de 30 espacios. Desde el próximo lunes, 6 de abril, en el horario de 9:00 de la mañana en adelante, los interesados pueden asistir al centro para recibir orientación.

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El CSI está localizado en la Calle A, Urbanización Santiago, en el centro urbano.

“Allí se les notificará sobre los documentos requeridos para el proceso. Ese día se informará de manera individual la fecha correspondiente para realizar el examen. Las personas con diversidad funcional merecen todo nuestro apoyo. Como educadora, mi experiencia ha sido bien positiva en cuanto a esta realidad de vida”, finalizó Nazario.

De requerir información adicional, puedes llamar al 787-876-1040, extensión 1269.