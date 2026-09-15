Por cuarto día consecutivo, Puerto Rico podría enfrentar apagones durante las horas de la tarde debido a la falta de generación eléctrica en la Isla, según confirmó hoy, martes, Iván Báez, portavoz de Genera PR.

La situación ocurre en medio de varios problemas en unidades generatrices que se registran al menos desde el pasado viernes y que, según confirmó Báez en entrevista radial con WKAQ 580, todavía persisten.

El incidente más reciente ocurrió anoche, lunes, cuando una rotura en una caldera dejó fuera de servicio la Unidad 2 de la Central Aguirre, luego de una situación relacionada con la frecuencia del sistema.

PUBLICIDAD

“El Centro de Transmisión de LUMA pidió bajar y subir la unidad para mantener el control de la frecuencia en el sistema, y eso rompió una caldera, un tubo de una caldera”, explicó el funcionario sobre la situación.

“Esa unidad va a estar tres días fuera de servicio”, agregó.

No obstante, Báez se mostró confiado en que la entrada de generación adicional ayude a aliviar la situación. Entre la generación que se espera que entre hoy al sistema está la de una unidad de AES, empresa privada que no es operada por Genera PR.

Pero pese a esa entrada de generación, Báez precisó que la capacidad podría continuar siendo limitada durante las horas pico de consumo, que se extienden de 6:00 p.m. a 9:00 p.m., lo que podría provocar nuevos relevos de carga. El portavoz recordó que Genera PR no determina cuándo se interrumpe el servicio ni las zonas que resultan afectadas, ya que esa función corresponde a LUMA Energy, encargada del sistema de transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico.

“Ciertamente en horas de la tarde, vamos a tener capacidades limitadas o insuficiencias, y eso lleva a que LUMA lleve a cabo relevos cuando no hay suficiente generación en las horas pico”, dijo.

“Se está trabajando con las reparaciones 24/7″, cerró diciendo.