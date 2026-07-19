El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, propuso tres reformas democráticas y criticó a la “claque politiquera y corrupta” que controla o se deja controlar por el gobierno de Puerto Rico, durante su mensaje en los actos del natalicio de Luis Muñoz Rivera en Barranquitas.

“Para quitarle poder a la claque, hay que darle más poder al pueblo”, planteó el presidente del Partido Popular Democrático, quien presentó tres propuestas para cambiar algunas leyes relacionadas con la democracia puertorriqueña, según se informó en comunicación escrita.

Los cambios incluyen que el pueblo pueda remover al gobernador antes de que culmine su término, a través de un referéndum revocatorio, como existe en 20 estados. Además, que se establezca un sistema de votación por orden de preferencia, como en 49 jurisdicciones en Estados Unidos, o que se requiera una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, como se hace en 13 estados.

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Por último, Hernández propuso que el pueblo pueda someter y votar por legislación o enmiendas a la constitución por firmas y referéndum, como ya se hace en 26 estados.

“Estas propuestas son un punto de partida”, aclaró el comisionado residente. “Corresponde ahora debatir los detalles y construir consenso sobre cómo fortalecer nuestra democracia”.

“En el gobierno, hay gente que compra y hay gente que se vende, y no podemos dejar que esa conducta se normalice”, afirmó el comisionado residente, quien entiende que hay perfiles que integran esa llamada claque, como el político que usa el presupuesto y los destaques para comprar silencio, hasta el analista que cobra del gobierno y presume de objetividad. Aprovechó, además, para criticar al secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, quien “presume que puede matar historias negativas en la prensa”.

Hernández reiteró su exigencia de que la gobernadora destituya a Domenech, y advirtió que las alegaciones de corrupción en su contra, que tildó de “creíbles, constantes y ya bajo investigación”, laceran la reputación de Puerto Rico en Washington y ponen en riesgo fondos federales.

“En 1896, Luis Muñoz Rivera no tuvo miedo en decir que su partido solo vivía y subsistía ‘para servir de apoyo y de tapadera a las gestiones’ de la oposición. En el 2026, nosotros no tenemos miedo en decir que hay una claque que trasciende partidos y que sirve de apoyo y tapadera a las gestiones de un gobierno que le falla al pueblo”, agregó.

El líder del PPD concluyó su mensaje invocando el legado de Muñoz Rivera. “El pueblo contra la claque. Como dijo Muñoz Rivera: ‘Si esa es la rebeldía, seamos rebeldes’”.