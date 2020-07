El Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI) le dio hasta este próximo lunes a las 9:00 a.m. al representante legal de la gobernadora Wanda Vázquez para entregarles “las alegadas fotos del licenciado (Rubén) Vélez Torres debidamente autenticadas” en las que este aparezca participando de alguna actividad política o en apoyo activo a Pedro Pierluisi.

La petición la hacen porque en la moción de desestimación que sometió el licenciado Edgar Vega Pabón esta semana no aparece ninguna prueba directa que muestre al miembro del panel del FEI en un evento político, como lo denunció ayer a la prensa la primera ejecutiva.

En una resolución y orden emitida este viernes por el PFEI se le indicó a Vega Pabón que “con su escrito, acompañó varias fotos que proyectan imágenes de la hija del licenciado Rubén Vélez Tones, miembro del Panel. Otra de las fotos, refleja la imagen de la exsecretaria del Departamento de la Familia, licenciada Glorimar Andujar, en una noticia del medio de prensa Noticel y, por último, una página con imágenes de diversas personas, sin embargo, NO se incluyó foto alguna que corresponda al miembro del Panel aludido, licenciado Vélez Torres”.

Añade que, “no obstante, durante el día de ayer, (jueves), los medios noticiosos cubrieron a su representada (la gobernadora) mostrando alegadas fotos del licenciado Velez Torres en actividades de carácter político partidista”.

Por tal razón, se le ordenó al abogado que entreguen la prueba en la que la foto sea certificada e incluya la actividad y la fecha en que fue tomada. Además, pidieron que se especifique cuál fue el medio en que obtuvieron la fotografía.

La directriz fue firmada por la presidenta del Panel, Nydia Cotto Vives, y por el implicado en la controversia, Vélez Torres.

Esta petición se realiza en medio de la investigación que realizan los FEI Leticia Pabón y Miguel Colón contra la gobernadora y otros funcionarios del gobierno por supuestamente detener la ayuda a los damnificados de los terremotos y programar la entrega para obtener beneficios políticos.

Cabe destacar que ayer, durante una conferencia de prensa realizada en la antigua base naval Roosevelt Roads, Vázquez lanzó sombras contra la labor del exjuez Rubén Vélez en el PFEI. Aludió a que este apoya activamente a Pierluisi, su contrincante en las próximas primarias del 9 de agosto, que le da “like” a sus comentarios en las redes sociales y que la hija de este supuestamente forma parte de la campaña.

“Yo digo que eso es una agenda política (la investigación del PFEI). ¿Por qué yo digo que eso es una agenda política? Porque hoy sabemos porque filtraron el informe que ahí no había evidencia para la designación de un FEI. Primero, es una información que solo es un informe donde no hay evidencia de violación de ley. Segundo, no tenemos conocimiento de esa tercera juez del panel, (Ygrí Rivera), si tuvo acceso a esos informes a la evaluación, porque no hace mención en la resolución”, expuso la gobernadora.

Agregó como tercer punto que “el juez (Vélez), que en unión a la licenciada Nydia Cotto Vives decide asignar un FEI en un caso sin evidencia, es un juez que está activamente activo en la campaña de mi opositor”.

Tras estas explicaciones, afirmó que “más claro no puede ser que esas tres interrogantes demuestren una clara agenda política de perjudicarme a mí a dos semanas de unas primarias. Pero el pueblo de Puerto Rico es sabio y sabe que cómo es posible que una investigación desde enero me la radican dos semanas de antes de una primaria sin evidencia”.