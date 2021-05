El vil asesinato de violencia machista de Keishla Rodríguez Ortiz hizo recordar el también conmovedor crimen de la joven coreógrafa y bailarina de 23 años, Yexeira Torres Pacheco, ocurrido en 2011 y cuyos restos también fueron buscados por tres días en la Laguna San José por un equipo de justicia criminal, pero no se encontró ningún resto de la víctima.

En ambos casos las madres, Iris Pacheco, de Yexeira y Keila Ortiz, de Keishla, radicaron una querella de persona desaparecida en la Policía, hicieron denuncias públicas y desde un principio responsabilizaron por los hechos a las parejas de sus hijas.

“Del saque, las madres señalan a la pareja o expareja como sospechosos. Ambos casos también tienen en común el reclamar de una manera efectiva y conmovedora la desaparición de sus hijas. El reclamo era de encontrarlas con vida y que atendieran con prontitud su desaparición”, sostuvo la exfiscal Alma Méndez Ríos, quien en 2012 radicó el caso contra el expolicía Roberto Quiñones Rivera por la desaparición de Yexeira Torres Pacheco y en 2014, el hombre fue encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua.

La experimentada exfiscal, en entrevista con Primera Hora, comparó ambos casos y dijo que tienen muchas similitudes y también diferencias. El caso contra Quiñones Rivera se ventiló en el Tribunal de Carolina, mientras que al boxeador Félix Verdejo se le imputa el asesinato de Keishla, mediante los delitos de carjacking y secuestro, en el Tribunal Federal de San Juan.

“Aunque el cuerpo de Keishla se recuperó el caso puede ser tan complejo como el de Yexeira”, afirmó la exfiscal, quien destacó que ambos casos las víctimas tenían “una relación tóxica y eran muchachas bien bonitas”, además, de ser mujeres emprendedoras.

La exfiscal recordó que el caso de Yexeira la investigación preliminar arrojó que no había evidencia y el caso en un principio no se radicó.

“La mamá de Yexeira insistía y decía que era él (Quiñones Rivera) el responsable. Ella tenía sillas y pancartas frente al Tribunal de Carolina reclamando justicia”, dijo para agregar que la atribulada madre llevó sus reclamos a la prensa y recurrió hasta el Departamento de Justicia. “El papá de Yexeira (Víctor Torres) también hacía caravanas pidiendo justicia para su hija”, rememoró Méndez Ríos.

Ante las insistencias de la familia, relató que meses después de ocurrir los hechos, fue designada ella a investigar el caso que era considerado como “muy difícil”. Dijo que la investigación le tomó varios meses.

“También hicimos una búsqueda en la Laguna San José ante una confidencia de una persona que merecía crédito, pero no encontramos nada”, relató la ex fiscal. Dijo que, en la búsqueda, que se extendió por tres días montaron una carpa en las inmediaciones de la laguna, participaron unos 70 funcionarios de la Policía, Fiscalía, Instituto de Ciencias Forenses y vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, en un despliegue parecido al del caso de Keishla, con la diferencia de que la inspección se hizo varios meses después de que Yexeira fuera reportada desparecida.

Sostuvo que como parte del caso de Yexeira estudió las estadísticas de mujeres desaparecidas. “Anualmente se reportan unos 60 casos y la atención es mínima”, sostuvo Méndez Ríos, quien laboró por 25 años fue fiscal en San Juan, Ponce, Carolina y Mayaguez, además de haber ocupado el cargo de fiscal general del Departamento de Justicia.

“En el caso de Yexeira hubo tortura dentro la guagua. El juez (Francisco Borelli) lo dijo en su sentencia de 50 páginas”, sostuvo para considerar que la evidencia más importante en el caso fueron los residuos de sangre de la víctima encontradas en la guagua Ford, Econoline, modelo 1993, que le fue confiscada al expolicía.

“En el caso de Yexeira, él la chantajeaba, la perseguía y cuando ella comenzó a tomar medidas para dejarlo, aumentó el chantaje”. Indicó que Quiñones Rivera había sido expulsado de la Uniformada por brutalidad policíaca.

Dijo que el caso sentó jurisprudencia porque la prueba era circunstancial, aunque presentamos unas admisiones que (Quiñones Rivera) le había hecho a dos presos sobre los hechos”, agregó.

El fallo contra Quiñones Rivera, quien fue encontrado culpable de asesinato en primer grado, el 4 de septiembre de 2014, tuvo carácter histórico por tratarse de la primera vez que se confirma a nivel del Tribunal de Apelaciones el procesamiento contra una persona por un caso de asesinato en el cual nunca se encontró el cadáver. Aparte de testimonios fue crucial la prueba científica sobre las manchas de sangre compatibles con la víctima, además, de que el convicto no intentó comunicarse con su novia tras su desaparición ni ayudó en la búsqueda.

“En aquel caso de Yexeira se hizo justicia. Ella no va a volver a la vida, pero su asesinato no quedó impune y en este caso, de Keishla, se están tomando los pasos correctos por las autoridades para que la persona o personas responsables respondan”, expresó la ex fiscal.

Méndez Ríos, por otra parte, elogió el trabajo del aparato de justicia criminal en el esclarecimiento del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, cuyo cuerpo sin vida fue rescatado este domingo flotando cerca de uno de los mangles de la laguna San José.

“A la gente le parecería lento lo que estaba ocurriendo porque estaban por primera vez viendo en hora real las investigaciones, pero todo esto en casos anteriores y en casos normales, puede tomar meses. Este es un super caso, un caso super complejo, con múltiples escenas y eso no ocurre con frecuencia”, dijo. Agregó que casos donde el cadáver haya estado expuesto al agua tanto tiempo, tampoco son frecuentes”.

Señaló además, que la laguna es un cuerpo de agua, extenso, contaminado, peligroso para los investigadores y propio para la afectación de la evidencia.