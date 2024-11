La manera en que se contarán los votos a domicilio que no fueron leídos por las máquinas de escrutinio, aún es tema de contienda, por lo que se pausó su contabilización hasta que la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, se reúna con los comisionados electorales y emita una decisión final.

Padilla Rivera confirmó que el volver a contar el voto a domicilio, desde cero, “es el tema que estamos discutiendo” entre los comisionados electorales.

No obstante, la reunión fue recesada súbitamente hasta las 4:30 p.m., pues la jueza indicó que, mientras se sostenía el cónclave, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró González, salió “abruptamente” para “atender entrevistas” de los medios de comunicación.

“Los comisionados se levantaron y no terminaron la reunión. Sí, estaban en entrevista. Parece que es más importante la entrevista que el voto a domicilio. Pero nada, esta presidenta decidió recesar y regresar a las 4:30 para que ellos terminaran sus entrevistas”, dijo en tono mordaz a Primera Hora desde el Centro de Operaciones de la CEE, en Hato Rey, donde se efectúa el escrutinio general.

¿Qué pasó?

Las máquinas de escrutinio fallaron en leer múltiples de los votos a domicilio, que suman a más de 60,000. La manera en cómo se contarían los sufragios no leídos es lo que provocó controversia ayer entre los comisionados alternos, quienes no coincidieron en cómo atenderían el asunto y, en efecto, lo transfirieron a los comisionados electorales.

La comisionada alterna del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ciary Pérez Peña, propuso la creación de un colegio nuevo para contarlos. Así, se continuaría el “patrón” de conteo tal como se está haciendo para contabilizar el voto por correo.

“Básicamente, estamos pidiendo que se trate igual que el voto por correo, que los resultados de la noche del evento permanezcan en el colegio número 1 donde se pusieron, o en el 2 o en el 3, y que los resultados del voto a domicilio no contados se vayan a un nuevo colegio creado. Nosotros necesitamos, y creo que Puerto Rico tiene derecho a saber, cuáles son los resultados del voto a domicilio que no se contó de una manera aparte al voto a domicilio que ya fue contado la noche del evento”, indicó Pérez Peña a Primera Hora.

El PPD, expresamente, ha estado en contra de esta sugerencia.

Angleró González estimó que el segregar las papeletas provocarían más problemas con el cuadre de actas y, sucesivamente, retrasaría las labores. Por lo tanto, el partido propone contabilizar y consolidar los votos desde una sola mesa.

“Aquí hay que minimizar los errores”, puntualizó Angleró González.

Debido a esto, se pausó el conteo específicamente del voto a domicilio hasta que Padilla Rivera emita su decisión.

“(Decidimos que) vamos a echar el domicilio a un lado y vamos a seguir sacando maletines del voto adelantado por correo, porque trabajo hay y no podemos permitir que las mesas estén sin trabajar”, explicó a Pérez Peña.

“No hemos detenido el trabajo. ¿Por qué? Porque hay mucho voto por correo por contar. Lo que se hizo fue que ‘pues mira, vamos a aguantar el voto a domicilio y vamos a sacar más precintos de voto por correo para que las mesas puedan continuar su trabajo’. Obviamente, no se atrasan los trabajos”, agregó.

A diferencia, el comisionado electoral de Proyecto Dignidad (PD), Juan Manuel Frontera Suau, avaló el método impulsado por la Palma.

“Entendemos que la propuesta del PNP es la más procedente. Yo entiendo la propuesta del popular, que sería lo normal. Pero, lo inconsistente de lo que fue ese voto, donde no se tabularon todos por los colegios que debían tabularse, hubo precintos que lo manejaron de una manera, otras de otra. Entiendo que la propuesta del PNP es la más sencilla para seguir el proceso. Así que, nosotros le votamos a favor a esa determinación”, explicó Frontera Suau.

Mientras, Lillian Aponte Dones, comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), dijo que la segregación que propone el PNP “podría” ser una opción que apoyaría.

“Lo más importante es evitar que un voto que fue adjudicado correctamente vuelva a ser adjudicado. Así que, tiene que haber esa división”, estableció a este diario.

Aponte Dones recordó que fue, precisamente, con este voto que la CEE advino de las fallas de las máquinas de escrutinio, por lo que “hay que tener mucha cautela” que los votos a domicilio sean contabilizados de una manera “certera” y no duplicados.

“Sabemos que son miles de papeletas que no se contaron por ese error”, resaltó.

Por su parte, el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Roberto Iván Aponte Berríos, se abstuvo de emitir su posición antes de que se retomara la discusión entre sus homólogos y la presidenta.

“Creo que la decisión clara es que no se volverían a pasar todas las papeletas por máquina. Vamos a ver cómo concluye”, dijo a Primera Hora.

Descarta retrasos

Pese a esto y al descuadre continuo de las actas, la presidenta alterna opinó que no se atrasarían las labores, confiando en la agilidad específica de las 20 máquinas de Image Cast Central (ICC), que están diseñadas para procesar mayores cantidades de votos, según el portal web de la empresa Dominium Voting.

“No me preocupa, porque nosotros tenemos la ventaja de las máquinas ICC. Las máquinas ICC cuentan una mayor cantidad de votos en menos tiempo. Ya el voto está. Deben ser las menos que se cuenten manual. Si la decisión de la comisión fuera recontar de nuevo, no me preocuparía”, sostuvo.