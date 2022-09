Yauco. Pese a que en más de una ocasión las metas que ha fijado no han sido satisfechas tanto por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) como por LUMA Energy, el gobernador Pedro Pierluisi dijo este lunes que para antes de este viernes espera que el 90% de los abonados cuenten con el servicio energético.

“Ayer, como todos vieron, el equipo de LUMA y la AEE y las cogeneradoras tuvieron una mesa redonda con los medios y establecieron unas metas conservadoras. Las mías siempre han sido más agresivas. Ahí lo que indicaron es que para el viernes de esta semana, pudiera ser, que el 90% de la población tenga ya su servicio eléctrico pues yo espero que sea antes. Que sea a mediados de esta semana”, apuntó.

“El sur siempre, porque recibió más daño (a causa del huracán Fiona), pues puede ser que se tarde más. Pero a nivel de isla entera que sea 90%. Yo estuve en Ponce ayer y lo que espero es lo mismo: que se empiece a normalizar en dos o tres días contando hoy”, agregó.

Cuestionado sobre la meta de un 90%, Pierluisi se limitó a decir: “hemos visto un alza significativa. Ahora mismo casi 60% de la población ya tiene servicio eléctrico a través de toda la isla y yo quiero que eso suba. Cuanto antes mejor”. La semana pasada Pierluisi se hizo eco de las expresiones del director de Seguridad Externa de LUMA Energy, Abner Gómez, quien dijo que, para ese entonces, “gran parte” de los abonados de la AEE y de la empresa privada tuvieran luz. Posteriormente, el primer ejecutivo ha recabado que se conecte el servicio energético cuanto antes.

Pierluisi calificó la información que produjo ayer LUMA Energy en una mesa redonda con los medios como “muy completo, muy comprensivo”.

Se queja también el alcalde de Yauco

El primer mandatario hizo sus expresiones en medio de un recorrido por Yauco. Acudió a la comunidad de la calle Santo Domingo, una de varias en las que el río Yauco socavó las fundaciones de todas las casas. Luego el gobernador sostendría una reunión con el alcalde de Yauco, Ángel “Luigi” Torres. El alcalde yaucano es uno de varios que se quejó por la tardanza de LUMA Energy. Ayer, con la llegada del primer ejecutivo a su pueblo, llegaron a Yauco brigadas de la empresa con equipo para reconectar la red.

“El que lleguen me complace. Lo que no me complacía, que se lo mencioné (al gobernador) y es por lo que él está aquí, es la poca comunicación. Ya él me dio un enlace de alguien de LUMA que se va a comunicar directamente conmigo”, afirmó el alcalde.

Agregó que desde antes del paso de Fiona intentó lograr comunicación con LUMA Energy, sin éxito alguno. Además, reveló que los alcaldes, previo al huracán, habían reclamado que en cada Centro de Operaciones de Emergencia municipal que debía haber un representante de LUMA Energy y lo que se creó fue “un chat y la comunicación ha sido poco efectiva”.

A ocho días del paso del huracán Fiona por la isla, se suman más alcaldes molestos con el retraso en el restablecimiento del servicio energético. De hecho, sigue en aumento la cantidad de ejecutivos municipales que han optado por contratar empresas privadas o exempleados de la AEE para restablecer la red energética en sus pueblos.

Entiende la molestia

Pierluisi aseguró que entiende la molestia de los alcaldes, pero les hizo un llamado a que se comuniquen con funcionarios de LUMA Energy para firmar el memorando de entendimiento, si es que desean comenzar trabajos de reconexión por su cuenta.

“Hay que entender. Es natural de igual manera que cualquiera que no tiene servicio de electricidad va a estar incómodo, molesto pues los alcaldes los representan a estos residentes. Así que eso se entiende. Mi llamado a los alcaldes y alcaldesas es que firmen el memorando que ya se tiene con LUMA que lo que hace es asegurar que no se pone en peligro la vida de nadie cuando se hagan trabajos cerca de líneas de distribución. Es importante que, hasta el momento, no hemos tenido accidente alguno en la reparación de líneas en Puerto Rico”, apuntó.

“La ayuda se acepta y se firma el memorando de colaboración, pero como dijo Josué Colón, muy bien expresado, esto no puede ser silvestre. Es cuestión de firmar el memorando que es un memorando estándar”, abundó.

Cuando se le insistió en que el problema es que los alcaldes aducen que no hay comunicación con personal de LUMA Energy, el gobernador dijo que su “impresión” es que la compañía no quiere comprometerse con dar estimados.

“Es importante que haya buena comunicación con los alcaldes. A mí me parece que lo que ha sucedido es que el personal de LUMA no quiere comprometerse a tener un servicio para una fecha y hora exacta, y después quedar mal. Pero yo creo que es importante que se les mantenga, en términos generales, a los alcaldes y alcaldesas de qué es lo que se espera. He visto gran mejoría en el servicio de agua. Ya el 84% de la población tiene servicio así es que la meta nuevamente es que para antes de que culmine esta semana preferiblemente a mediados de semana ya la inmensa mayoría del pueblo tenga ambos servicios esenciales”, afirmó Pierluisi.

Respecto a por qué el restablecimiento de la luz en la zona sur ha sido más lento, Pierluisi indicó que en esa área “hubo mayor daño”.

“Mis metas son más agresivas de las que tiene LUMA y la AEE”, reiteró.

¿Qué le puede decir a la gente que está desesperada por la falta de electricidad, algunos cuya vida o seguridad depende de aparatos electrónicos?, se le preguntó al primer ejecutivo.

“Lo que puedo decir, lo dijo Josué Colón, esta es la vez que más rápido se ha retornado el servicio eléctrico desde 1988. Hace más de 30 años, todos los huracanes incluidos, esta es la vez que más rápido se ha devuelto el servicio eléctrico. Todavía obviamente no abarca isla entera. En el sur, así como hubo mayor daño, tanto en las líneas de transmisión como de distribución, así como en las propias plantas que están en el sur, por eso es que ha tardado más. Pero yo espero que a mediados de esta semana ya esto se normalice. Si eso se hace, es tiempo récord”, dijo.