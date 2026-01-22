En momentos en que dos proyectos de ley que buscan establecer límites a las escoltas de los exgobernadores luchan por sobrevivir el cedazo de la Legislatura, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dejó en manos de la Cámara de Representantes decidir cuál de las medidas llegaría hasta la firma de la gobernadora “sin enmiendas”.

La primera medida es el Proyecto del Senado 880, de la autoría del senador Juan Oscar Morales. La misma establece que un exgobernador tendrá derecho a escolta “por un término de 12 meses contados, a partir de la fecha en que culmine su función como Primer Mandatario o Primera Mandataria”.

“Transcurrido dicho término, los servicios de escolta cesarán, sin necesidad de gestión administrativa adicional alguna. No obstante, de mediar circunstancias excepcionales debidamente justificadas, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico podrá autorizar, mediante evaluación individualizada y por escrito, la concesión limitada y temporal de dichos servicios, exclusivamente dentro de la jurisdicción de Puerto Rico”, añade la medida.

La segunda propuesta la presentó la gobernadora Jenniffer González Colón. Se trata del Proyecto del Senado 881.

En la exposición de motivos se explica que “este proyecto de ley busca dos objetivos muy puntuales: (1) eliminar el derecho los servicios de seguridad y protección a aquellos exgobernadores convictos por delito grave o menos grave en la jurisdicción estatal o federal y (2) eliminar este servicio a los candidatos y candidatas a Gobernadora(a) y Comisionado(a) Residente en el periodo de campaña previo a su elección. Aquellos que tengan sentencias por haber cometido delito perderán el servicio de servicios de escolta, seguridad o protección de cualquier agencia del gobierno y tampoco podrán obtenerlos de entidades privadas pagadas con fondos públicos”.

Esta medida se desarrolló tomando en cuenta que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, que tiene escoltas asignadas, se declaró culpable de un delito menos grave. Sin embargo, no toma en consideración que esta recibió un indulto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo que elimina de su récord judicial todo señalamiento de convicción.

Ambos proyectos fueron aprobados por el Senado. Pasaron a la Cámara, quien aprobó sólo el proyecto de la gobernadora con enmiendas. Esto provocó que pase nuevamente al Senado para su consideración.

En este proceso legislativo, Rivera Schatz sentó la pauta y estableció que dejará que la Cámara determine cuál proyecto sobrevive “sin enmiendas”. Además, dejó claro que prefiere la medida que elimina a todos los exgobernadores el beneficio de las escoltas.

En uno de los tradicionales “buenos días Puerto Rico”, publicado en las redes sociales, el líder del Senado expuso que, “en vista de que se está intentando agitar la pelea entre Cámara y Senado por ese asunto (de las escoltas), debe quedar claro lo siguiente: El día 12 de enero, primer día de sesión, fueron aprobados SIN ENMIENDAS los P del S 880 y P del S 881. El primer proyecto (880) del compañero Juan Oscar Morales y el segundo (881) de administración, que presentó nuestra Gobernadora. Ambos proyectos sobre las escoltas”.

“La gente conoce las diferencias entre los proyectos. Se trata de eliminar las escoltas o no eliminarlas. ¡Cuando los compañeros de la Cámara regresen a sesionar pueden aprobar cualquiera de los dos como hizo el Senado SIN ENMIENDAS y se acabó el evento! Entonces, se conocerá si la Asamblea Legislativa eliminó o perpetuó las escoltas. Sencillo. Yo apoyo que se eliminen por completo las escoltas, pero dimos paso a las dos versiones para que cada legislador vote como lo estime correcto, sin tener que entrar en peleas estériles en un Comité de Conferencia por enmiendas o sutilezas", concluyó Rivera Schatz.

En sus palabras, hizo referencia a que la Cámara de Representantes está en receso, debido a que gran parte de los representantes viajó a España para participar de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid.