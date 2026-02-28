La gobernadora Jenniffer González Colón expresó este sábado que espera que el ataque que lanzó Estados Unidos a Irán “no tenga un impacto en la región, en el Caribe, en Puerto Rico”.

La reacción la emitió ante la noticia que más ha capturado la atención durante el día, luego de que el presidente Donald Trump ordenara el bombardeo al país del Medio Oriente por supuestamente desarrollar un programa nuclear para atacar a la nación norteamericana.

17 Fotos La prensa iraní reportó ataques en todo el país.

“Ciertamente, estamos muy pendientes de las consecuencias y cómo se va a desenvolver con las acciones militares que se dieron en la noche de ayer”, afirmó la primera ejecutiva durante una conferencia de prensa en la que anunció una inversión millonaria en la Planta de Filtración de Caguas Norte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

El ataque se reportó en horas de la madrugada de Puerto Rico. Irán respondió lanzando misiles contra Israel, quien se ha aliado a Estados Unidos en esta batalla, así como a bases estadounidenses de la zona.

Al comenzar a hablar del conflicto militar, González Colón destacó la presencia militar que hay en la Isla a causa del operativo que se realizó para capturar al expresidente venezolano, Nicolás Maduro.

“Eso, pues, obviamente ya ocurrió y todavía en Puerto Rico quedan algunas operaciones de adiestramiento”, comentó.

Dijo que ante el ataque a Irán lo que espera conocer es si habría algún llamado de militares boricuas activos en la Guardia Nacional. Por ello, se reunió más temprano en el día con el ayudante general, coronel Carlos Rivera Román.

“Yo creo que hace tiempo el mundo sabía que iba a estar ocurriendo. En verano del año pasado ustedes vieron las manifestaciones de ciudadanos iraníes en contra de la opresión en ese régimen, más allá de lo que fue una sobre los misiles de largo alcance que podían estar llegando a territorios americanos”, afirmó.

Previo a estas expresiones, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, también reaccionó al ataque. Dijo que Irán representa “una amenaza real a la seguridad internacional” y se solidarizó con los militares que estarán involucrados en el operativo.