El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, se expresó este sábado a favor del ataque militar que lanzó Estados Unidos contra Irán por supuestamente desarrollar un programa nuclear para atacar a la nación norteamericana.

En unas declaraciones escritas, el también presidente del Partido Popular Democrático planteó que Irán representa “una amenaza real a la seguridad internacional” y se solidarizó con los militares que estarán involucrados en el operativo.

17 Fotos La prensa iraní reportó ataques en todo el país.

El ataque se reportó en horas de la madrugada de Puerto Rico. Ocurrió tras una advertencia enviado por el presidente Donald Trump a finales de esta semana.

Irán respondió lanzando misiles contra Israel, quien se ha aliado a Estados Unidos en esta batalla, así como a bases estadounidenses de la zona.

Ante el conflicto militar, Hernández Rivera indicó que “el conflicto militar entre Estados Unidos, Israel e Irán plantea riesgos serios contra la paz y la estabilidad social, política y económica del mundo”.

No obstante, afirmó que “Irán representa una amenaza real a la seguridad internacional, incluida la proliferación nuclear. Aunque la administración Trump justifica esta operación como una medida necesaria, la diplomacia y otras estrategias han sido herramientas efectivas que han adelantado ese propósito sin poner en riesgo la vida de soldados americanos y puertorriqueños”.

“Vaya nuestra solidaridad, respeto y reconocimiento a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que a partir de hoy ponen su vida en riesgo en el cumplimiento del deber, así como a sus familias en este momento de tanta tensión”, concluyó.

La gobernadora Jenniffer González Colón no ha emitido expresiones sobre este conflicto bélico.