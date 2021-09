Que renuncie inmediatamente. Ese es el pedido del director político del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Pichy’ Torres Zamora, a la delegada congresional Elizabeth Torres Rodríguez.

Mediante unas declaraciones escritas, el también legislador de la Palma destacó que Torres, electa el pasado mes de mayo como delegada especial ante el Congreso para impulsar la estadidad, “trata de disfrazar su inacción en la capital federal, incluyendo el hecho de que no detalló en su informe ninguna reunión con congresistas, lanzando dudas sobre una labor que ella misma abrazó en mayo”.

“La señora Torres, quien sabía de qué se trataba la posición cuando decidió aspirar a la misma, ahora dice que no es buena. Todo esto es un montaje para tratar de esconder que en tres meses de gestión -delegados entraron en vigor el 1 de julio- no ha hecho absolutamente nada, repetidos, nada por acatar el mandato electoral del Pueblo. El récord está ahí, ninguna gestión significativa a favor de la estadidad. Querer manchar las acciones de los otros delegados con mentiras y lanzando lodo es más que señal para que se retire. Que renuncie hoy mismo”, indicó.

José ‘Pichy’ Torres Zamora, director político del Partido Nuevo Progresista (PNP)

“Es una vergüenza como esta señora ha jugado con el soberano en una democracia, el pueblo. Ella sabía que era el trabajo, sabía el proceso y pidió al pueblo su voto. Hoy, al ver ese informe que no dice nada que no sea una lista de quejas, demostró que ese pedido de confianza al pueblo fue una mentira. No cabe la menor duda de que Torres tiene que renunciar. Exigimos su partida de forma inmediata”, concluyó.