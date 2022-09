El gobernador Pedro Pierluisi advirtió esta mañana a los legisladores de la Cámara de Representantes a que “respeten” su decisión de vetar el Proyecto del Senado 563, que fijaba en $10.50 por hora el salario base de los servidores públicos.

Esto luego de que el Senado votó por encima de la decisión del Gobernador anoche durante la sesión legislativa, gracias al voto decisivo del senador novoprogresista William Villafañe.

“Espero que en la Cámara no ocurra lo mismo. Que respeten la decisión que tomé”, reaccionó tras ofrecer una conferencia de prensa en la estación del tren de la Martínez Nadal, en Guaynabo.

Según el Primer Ejecutivo, los ajustes salariales producto de la Reforma Administrativa de Servicio Público serán más beneficiosos que el aumento propuesto en el Proyecto, pues aplicaría a la “gran mayoría de servidores públicos”. Además, este plan ya “tiene el visto bueno” de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Esta Reforma, que inauguró su primera fase en abril, busca dar paso a nuevas clasificaciones de puestos y ajustes en compensaciones salariales que impactarán a más de 45,000 empleados de carrera de 65 agencias gubernamentales a partir de enero de 2023.

“Nos quedaríamos cortos si meramente estableciéramos un mínimo. Lo importante es ajustar todas esas escalas salariales a base de lo que están recibiendo empleados en el sector privado para labores similares”, comentó.

“(Mi veto) no es por el objetivo. Yo estoy a favor de mejorar la compensación a toda la fuerza trabajadora en Puerto Rico. Estoy en récord ahí. Lo que pasa es que, en este caso, otra vez, ante el logro que vamos a tener el nuevo plan de retribución efectivo en enero del año que viene, tomé esa decisión. Espero que la Cámara solidarice con mi posición”, reiteró.

Aumentos permanentes serán paulatinos

Aunque Pierluisi afirmó que “más de 30,000 servidores públicos” han recibido algún incremento en su salario base por medidas firmadas por él, muchos de estos aumentos son alimentados con fondos no recurrentes, como los $500 a integrantes del Cuerpo de Oficiales de Custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) que se sufraga con fondos federales provenientes de la Ley de Rescate Americano (ARPA, en inglés).

Ante esto, el Primer Ejecutivo detalló que se trata de un proceso “gradual” hasta que se puedan atender a todos los empleados públicos y reemplazar esa asignación de fondos con fondos estatales.

“No es razonable pedir que de un día para otro haya un aumento bien significativo para todo el personal del gobierno. Eso no es justo y razonable. Yo me identifico con (que todos tengan) una mejor paga, pero hemos ido gradualmente. Sí yo he usado fondos federales, pero lo estamos sustituyendo con fondos estatales. Lo que hice fue no paralizarme. A pesar de que no tenía el visto bueno de la Junta, utilicé fondos federales para darles aumento a maestros, entre otros”, explicó a Primera Hora al hacer referencia al aumento de $1,000 mensuales concedido a docentes que, originalmente, tenía vigencia hasta el 2024, pero ahora es permanente.