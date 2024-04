El gobernador Pedro Pierluisi abogó este viernes por que “se centralice todo el proceso de permisos” en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) a través de legislación.

Ese centralización, según explicó, eliminaría poderes a la Junta de Planificación.

“La Junta de Planificación está, valga la redundancia, para planificar. Para, por ejemplo, ocuparse de los planes de ordenación territorial por todo Puerto Rico, el plan de uso de terrenos, el reglamento conjunto, las estadísticas económicas, entre otras cosas. O sea, que la Junta tiene suficiente taller como está. Y aquí, si acaso, otra vez, lo que falta es que por la vía legislativa le demos más poderes a OGPe”, estableció durante una conferencia de prensa realizada en el residencial San Fernando, en San Juan.

PUBLICIDAD

Pierluisi apoyó, de paso, “que todas las agencias que endosan solicitudes de permiso tengan personal laborando en OGPE con poder decisional”.

La explicación la dio tras cuestionársele sobre un proyecto de ley presentado por la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, el cual busca enmendar “la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos para, entre otras cosas, eliminar la figura del Profesional Autorizado y volver a adscribir la OGPe a la Junta de Planificación”.

Contrario a lo propuesto por la legisladora, Pierluisi sostuvo que se deben establecer más profesionales autorizados a los que hay en la actualidad.

De paso, el gobernador explicó que el déficit que aparece registrado en los estados financieros auditados del gobierno representan la deuda pública. Pero, insistió en que en los últimos años el presupuesto ha estado cuadrado, pues se gasta la misma cantidad de dinero que se ingresa.

Mientras, estableció que desconoce si en el futuro inmediato volverá a enviar a la Legislatura un nuevo nombramiento para presidir la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“La juez (Jessika) Padilla está haciendo una excelente labor. Yo nunca he descartado hacer un nombramiento, pero al momento no estoy inclinado a hacerlo porque ella está con las manos llenas, está haciendo el trabajo, así que no quiero desestabilizar la Comisión”, opinó el gobernador.