El gobernador Pedro Pierluisi abordó hoy durante una conferencia de prensa la situación de los apagones de esta semana y sostuvo que ya la directiva de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha explicado que se trata de “una convergencia o coincidencia tienes por un lado el pico de la demanda por el calor que hemos tenido y el polvo del Sahara... y por otro lado tienes una unidad importante en mantenimiento que ya estaba programado y varias averías a la misma vez. Así las cosas, pues la Autoridad no ha tenido la capacidad para suplir toda la energía que están exigiendo los consumidores”.

PUBLICIDAD

Pierluisi defendió además a la empresa Luma Energy, que asumió la red de transmisión y distribución, y aseguró que ha logrado “una estabilidad clara en el sistema, hasta esta semana”, con “una cantidad de abonados sin servicio ínfima, porque yo sigo esas estadísticas”.

“En el caso de Luma, que es transmisión y distribución, ahí lo que estamos haciendo es enfocándonos en que se acabe de mejorar la red, que se acabe de utilizar los fondos federales que tenemos disponibles de FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias) para mejorar esa red. Hay proyectos ya en diseño aprobados por el Negociado de Energía y por FEMA, hay otros que están pendientes de aprobación”, afirmó el gobernador, agregando que “ahí si acaso lo que queda es fragilidad de la red”.

“En el caso de la Autoridad es que tenemos unas plantas viejas, anticuadas, que sabemos que hay que convertirlas, algunas de ellas cerrarlas, otras básicamente cambiarlas para que usen energía renovable o usen gas natural. Todas esas opciones se están evaluando”, aseveró el primer mandatario.

Sostuvo que ya “hay un proceso de propuestas en curso para desarrollar proyectos de energía renovable que debe dar frutos, se deben estar firmando los contratos para esos proyectos de energía renovable antes de final de este año sin duda alguna”.

Indicó que en una primera ronda esos proyectos aportarían unos 1,000 megavatios, con otros 500 megavatios “en resguardo, en baterías”.En la segunda ronda se añadirían otros 500 megavatios con 250 megavatios en almacenaje.

Agregó que, al mismo tiempo, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (P3) “tiene un proceso de solicitud de propuesta para atraer capital privado que quiera, o adquirir plantas generatrices de la Autoridad, u operarlas, uno de los dos modelos. Y entiendo que hay un sinnúmero de propuestas bajo evaluación”.

PUBLICIDAD

“Esa es la solución de lo que está pasando con la generación”, insistió el gobernador. “Estamos hablando de unas plantas que hay que cambiar, hay que ya evolucionar, hay que salir de estar quemando petróleo”.

Pierluisi mencionó además que estaban en trámites “el que tengamos lo que le llaman los ‘peaking units’. Los ‘peaking units’ que tenemos ahora mismo, eso son unas plantas de menor tamaño que precisamente entran cuando hay fallas en la generación como las que tenemos. Pero el problema de las que estamos usando ahora es que queman diésel, y el diésel es bien costoso. Y a mí me consta que hay propuestas para cambiar esas plantas a gas natural. Y si mal no recuerdo el Negociado (de Energía) no le ha dado todavía luz verde a eso. Está en proceso”.

“Pero esa son las cosas. Aquí en el lado de transmisión tenemos una red bien frágil. En el lado de las plantas, unas plantas obsoletas, viejas, que hacemos de tripas corazones. Y yo sé que el personal de la Autoridad está dando la milla extra”, insistió Pierluisi.

“Y yo sé, como dije anteriormente, que LUMA, ya las quejas de LUMA del principio quedaron atrás. Realmente ya no hay ese tipo de quejas con LUMA. Al revés, el servicio se está dando, y se está dando muy bien, muy bien. Es toda la información que me llega”, reiteró.

“No hay duda de que ya la respuesta de LUMA es muy superior a la que fue al principio. Seguir en ese canal es realmente ignorar la verdad. Ya el número de abonados, normalmente, salvo esta semana que hubo problemas de generación, que eso está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica, no había problemas de servicio eléctrico por regla general. Estás hablando de 2,000, 3,000, 4,000 abonados sin servicio. Eso es una cifra totalmente regular. Así que eso es irrefutable”, insistió Pierluisi.

Por último, Pierluisi comentó que, aunque LUMA esté solicitando un aumento de la tarifa de energía, la decisión al respecto quedaría en manos del Negociado de Energía.

“El que toma la última decisión es el Negociado, y yo sé que el Negociado por lo menos sabe, de mi parte, que yo no quiero ver alzas de tarifa, a menos que sean inevitables por aumentos de costos de combustible”, afirmó el gobernador.