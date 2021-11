El gobernador Pedro Pierluisi advirtió este lunes que defenderá a “capa y espada” el acceso que necesita la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que se garantice el suplido de combustible a varias unidades generatrices, y se mostró esperanzado de que el tribunal resuelva a favor de la corporación pública la polémica en torno a esta situación que que hay con la empresa PUMA Energy.

“Espero que el tribunal resuelva a favor del interés público porque, ciertamente, la energía es un servicio esencial para nuestro pueblo y hay un interés apremiante de parte del Estado de velar porque no se interrumpa ese servicio. Aunque reconozco derechos contractuales en ocasiones estos tienen que ceder ante el interés del Estado. Así que yo lo que espero es que prevalezca sobretodo ese concepto y que sea lo que sea que hay de por medio ahí -unos derechos contractuales, aparentemente-, pues que eso no conlleve a que de repente dos de las plantas generatrices más importantes de Puerto Rico no tengan acceso a combustible. Eso son palabras mayores”, expresó el Primer Ejecutivo tras participar de una conferencia de prensa en la que se dieron detalles del redesarrollo de la nueva Bahía Urbana en el Viejo San Juan.

La semana pasada trascendió que hay una disputa entre AEE y PUMA Energy, luego que el director ejecutivo de la corporación pública, Josué Colón, informara que no se había podido suplir de combustible a las unidades 5 y 6 de la Central de San Juan por la negativa de la entidad privada a operar unas válvulas y permitir el flujo de combustible desde el COD (Cataño Oil Dock) hacia las unidades.

Antes esta situación la AEE acudió al tribunal de San Juan, donde el juez Anthony Cuevas Ramos concedió el remedio de un entredicho provisional ordenando a PUMA a operar las válvulas en controversia. El juez citó a una vista para este viernes en la que se atendería el pedido de interedicto preliminar y permanente contra PUMA Energy.

Por su parte, portavoces de PUMA han explicado públicamente que la controversia surge porque se violan derechos contractuales establecidos bajo contrato.

Se le cuestionó al gobernador cuál sería el plan del gobierno si el tribunal falla a favor de PUMA, y tomando en consideración que el director ejecutivo de la AEE ha dicho que cualquier impasse pondría en riesgo el suplido de energía del 20% de los 1.5 millones de abonados que tienen la autoridad, principalmente en el área norte. De hecho, se podrían suscitar eventos de apagones como los ocurridos en agosto.

“Sea la empresa que sea... sea la entidad o la persona que sea, ese servicio esencial que necesita nuestro pueblo, es decir electricidad, lo vamos a defender a capa y espada y yo estaré bien pendiente del caso”, puntualizó Pierluisi.

“No voy a adelantar criterios porque depende de la decisión del juez, pero vamos a hacer todo lo que se tenga que hacer para evitar que se afecte el servicio”, agregó.