El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que su deseo inicial para la nueva orden ejecutiva del COVID-19 era seguir con la reapertura, pero el repunte de casos no se lo permitió.

Pierluisi aseguró que las restricciones anunciadas ayer en su mensaje de estado corresponden a lo que demuestran los datos científicos de la pandemia en la Isla.

“Yo hubiera querido continuar flexibilizando la orden ejecutiva que hemos tenido por más de un año, y desde enero yo estaba abriendo con mucho cuidado y flexibilizando, reduciendo el tiempo del toque de queda porque los contagios estaban bajando, y habían bajado consistentemente, estaban bajando cuando los comparábamos con los contagios en diciembre, y bajaron también las fatalidades, y yo he estado tomando las decisiones a base de data científica, pero obviamente para no hacerle daño a la economía y no afectar tanto la calidad de vida de la gente, estaba soltando”, explicó el mandatario en entrevista con WKAQ 580.

Consideró que la ciudadanía ha bajado la guardia. Una de las razones podría ser la fatiga pandémica que causan las restricciones, comentó.

“Mi impresión es que en las últimas dos semanas, quizás por el agotamiento de la gente de haber estado restringido por tanto tiempo, bajaron la guardia en términos generales, y ahora no tuve alternativa, porque los contagios han subido mucho, las hospitalizaciones están subiendo. La tendencia es clara y la data no engaña”, señaló.

“Lo que he hecho es básicamente decirle a la gente resguárdense, váyase a la casa temprano, tratar de que no sigan las fiestas familiares, a las 10 (de la noche) en las casas”, agregó.

Pierluisi espera que la inmunidad de rebaño se logre a finales de julio.

El gobernador adelantó el comienzo de la nueva orden ejecutiva para mañana, viernes, y se mantendrá hasta el 9 de mayo.

La orden impondrá un toque de queda de 10:00 de la noche a 5:00 de la mañana, los comercios tendrán que cerrar a las 9:00 de la noche y se prohibirán las actividades que aglomeren personas.