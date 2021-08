Molesto por las críticas que han realizado varios sindicatos asociados al Departamento de Educación en torno a que a las escuelas no se le dio el mantenimiento necesario para poder recibir a los estudiantes, el gobernador Pedro Pierluisi pidió dejar a un lado el negativismo.

Afirmó que los sobre 750 planteles que operarán están seguros, pues fueron revisados por ingenieros estructurales, “la mayoría” fueron limpiados, así como fueron desyerbados. Alegó que decir lo contrario “está fuera de lugar, venga de donde venga”.

“Al revés, mañana va a ser un gran día para Puerto Rico. Vamos otra vez a tener educación presencial en la inmensa mayoría de los planteles escolares en Puerto Rico. Es una tragedia social lo que se ha vivido en medio de esta pandemia. Se le ha hecho un grave daño a la niñez y la juventud puertorriqueña al no tener educación presencial por tanto tiempo”, manifestó durante una conferencia de prensa realizada en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González, en Miramar.

Previo a las expresiones del gobernador, el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y la Asociación de Maestros criticaron que el gobierno no atendieran las escuelas en el pasado año y medio, cuando los estudiantes permanecieron tomando clases en sus hogares a causa de la pandemia del COVID-19.

De hecho, el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez, informó que solo encontraron que el 20% de las escuelas a abrirse mañana están aptas para recibir estudiantes.

Pierluisi, en cambio recordó que en verano fueron reabiertas 340 escuelas “sin contratiempos” para atender los problemas de rezago. Por ellos, no auguró problemas en este inicio del año escolar.

“Mañana están pautados para abrir alrededor de 750 planteles. Se ha indicado que hay uno que otro que no está en condiciones. Pero, al fin y a la postre yo voy a sumar y restar y yo estoy dispuesto a apostar que la inmensa mayoría de esos planteles van a estar en condiciones”, afirmó Pierluisi.

El mandatario informó que aquellas “excepciones” se atenderán de inmediato.

“Aquí algunos tienen una resistencia, un negativismo que está totalmente fuera de lugar y lo que tienen es que, al revés, celebrar que los niños y los jóvenes van a regresar a las escuelas. Celebrar que, desde hace muchísimo tiempo atrás, porque lo hicimos antes que todas las otras jurisdicciones de Estados Unidos, autorizamos que se vacunaran todos los maestros en Puerto Rico y todo el personal no docente. O sea, que la inmensa mayoría del personal que labora en nuestras escuelas ya está vacunada. No va a pisar una escuela personal, ya sea docente o no docente, que no esté vacunado o tenga una prueba negativa de COVID, sin excepciones. Y en el caso de los estudiantes, se les ha requerido a todos los estudiantes que tienen la edad para ser vacunados, que tienen que venir vacunados”, expuso.

De igual manera, Pierluisi se adelantó a las posibles críticas por los casos de COVID-19 en las escuelas. Dijo que “es de esperar” que ocurran. Pero, recordó que como único se cerrará la escuela es porque se detecte que el contagio de varias personas de la escuela se dio dentro del plantel.

“Como ha dicho el CDC (Centro de Control y Prevención de Enfermedades), lo primero que se abre y lo último que se cierra es la escuela. Aquí tiene que empezar la gente a caer en tiempo. Sí, en tiempo. Esas escuelas van a abrir mañana, la inmensa mayoría van a estar en condiciones, podrá haber una que otra que no y ahí se tomarán las medidas que sean necesarias para reparar lo que haya que reparar”, concluyó Pierluisi.