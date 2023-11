El gobernador Pedro Pierluisi no sólo justificó este miércoles la compra de una guagua para la exgobernadora Sila María Calderón, sino que estipuló que mantener los beneficios a sus antecesores para que tengan una oficina, vehículo o escolta policiaca “no tiene un impacto fiscal significativo”, comparado con el presupuesto general del país de $12,000 millones.

La afirmación, que se dio durante un aparte con la prensa tras haber anunciado el lanzamiento de una campaña de ciberseguridad, surgió como reacción a la determinación de la Junta de Supervisión Fiscal de rechazar un pedido de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para reasignar $36,895 para comprar un nuevo vehículo a Calderón.

PUBLICIDAD

“Los gastos aquí no son significativos cuando miramos el presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Meramente hablando del fondo general, estamos hablando de alrededor de $12,0000 millones de dólares. O sea, no son gastos significativos”, insistió Pierluisi, quien no delineó cuánto invierte el estado por mantener los beneficios a los exgobernadores.

Pero, más allá del impacto fiscal, el primer ejecutivo hizo constar que ya los tribunales del país han ratificado que los pasados líderes gubernamentales tienen un derecho adquirido que no se les puede eliminar, como lo es la potestad de tener escoltas. No obstante, exgobernadores como Calderón, Alejandro García Padilla y Aníbal Acevedo Vilá han rechazado voluntariamente este beneficio.

“Lo importante es que se respete a los exgobernadores y exgobernadoras. Y es un apoyo, otra vez, limitado. Lo que se les provee es básicamente gastos para mantener una oficina como exgobernadores o exgobernadora. Entiendo que aplica cuando el exgobernador o la exgobernadora estuvo en funciones por cuatro años o más. Y, en cuanto a tener un vehículo oficial, pues, otra vez, en este caso estamos hablando de la compra de un vehículo, de una guagua Durango, que creo que el monto es de $36,000 y, si la gobernadora lo utiliza por tanto tiempo como lo ha utilizado hasta ahora, pues, otra vez, es un gasto que no es significativo”, puntualizó.

De paso, el gobernador informó que OGP resometerá la petición para la compra del vehículo nuevo a la exgobernadora, pero cumpliendo con los parámetros requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal. Indició que no prevé que la inversión en la nueva guagua sea rechazada.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Pierluisi informó que todavía no ha firmado la Reforma Contributiva, ya que espera por un resultado positivo de las negociaciones que ha emprendido con la Junta de Supervisión Fiscal.

En un inicio, la Junta rechazó la medida legislativa, pues aludían a que el impacto al fisco era de $750 millones. Pierluisi, entretanto, insiste en que el impacto sería de unos $500 millones.

“Mi esperanza es que al final del camino se pueda dar el alivio contributivo a la clase media trabajadora, a las empresas que no tienen exenciones, particularmente las Pymes, y que también se pueda hacer el ajuste por inflación de año en año. Esa es mi esperanza. Pero, tengo toda la flexibilidad. Estoy siendo bien flexible con la Junta. Si la Junta lo que quiere, por ejemplo, es que nos comprometamos a hacer ajustes en gastos, si las proyecciones de recaudo de Hacienda no se materializan, pues estamos en la mejor disposición de acordar hasta el proceso para que así sea”, precisó, al indicar que la meta es evitar tener que acudir a los tribunales.