¿Pedro Pierluisi 2024?

La renominación del gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) para los próximas elecciones resonó por la zona de Río Grande, donde la colectividad azul realiza este fin de semana su convención anual en el hotel Hyatt Regency Grand Reserve.

Pierluisi dio a entender que ese sí es su empeño, el de permanecer cuatro años más en el cargo.

“La realidad es que todos saben que aquí hay obra en curso para más de cuatro años. Todos saben que yo estoy comprometido como gobernador para llevarla a cabo. Todos también saben que nuestra comisionada residente (Jenniffer González) está haciendo un trabajo espectacular en Washington y ha anunciado que quiere continuar liderando al gobierno de Puerto Rico en la capital federal. Así que todas estas cosas ya se saben. Aunque esto no es un anuncio formal y yo no estoy en campaña como tal, yo estoy gobernando y estoy enfocado en esa obra, enfocado en adelantar nuestro ideal, es un proceso natural y la gran mayoría del liderato del partido la expectativa que tiene, sí, es que estemos todos, este equipo cuatro años más”, manifestó el líder de la Palma.

No dudó en establecer que todos los cambios que promueve en la colectividad, como parte de la aprobación de un nuevo Reglamento del PNP y la reorganización, tengan en su mira esta reelección.

Comentó que ya todos los municipios tienen a sus presidentes ratificados y su equipo de trabajo en la colectividad, liderato por Carmelo Ríos como secretario general, ya ha realizado 95 visitas a los pueblos.

También expuso que, como gobernador y presidente del PNP, ya ha visitado 30 municipios de los 78 que tiene la Isla.

“En esas visitas no solo hago el trabajo como gobernador, sino también hago el trabajo político y me reúno con la base del partido”, reveló.

Este adelanto que han logrado como partido lo comparó con su mayor contrincante, el Partido Popular Democrático (PPD), quien en la actualidad domina la Legislatura.

“Yo diría que el contraste es claro en cuanto al PNP y los demás partidos en Puerto Rico. Nosotros somos los que estamos organizado, somos los que estamos unidos, somos los que estamos trabajando y así será hasta las próximas elecciones. No tengo duda y yo sé que el resultado va a ser diferente y mejor que el que tuvimos en las pasadas (elecciones)”, manifestó Pierluisi.

Aun cuando el mandatario aludió a que el pueblo quiere al mismo equipo estadista, se contradijo cuando anunció que todas las posiciones de liderato serán llevadas a competencia en el próximo año 2022.

“El año que viene es el año de la reorganización. Anticipo que queremos una reorganización viva, es decir que queremos que haya procesos para elegir a todos los miembros de la estructura del partido, que se elijan por votos, que no sea meramente dejar a los que están. Queremos que haya competencia por las posiciones en el partido a todos niveles, llegando hasta las mismas unidades electorales y eso lo vamos a propiciar. Ese es el trabajo que nos corresponde el año que viene”, dijo.

Por su parte, la comisionada residente informó públicamente que ya le anunció a la Comité federal de Elecciones que buscará revalidar a un tercer término al Congreso en el 2024.

Poco antes, estipuló que “las posiciones no son de nosotros. Las posiciones son del pueblo. Así que aquí no hay ningún asiento, ni el de comisionada, ni el de alcalde, ni el de gobernador, ni el de legislador que esté garantizada para ninguno de los que estemos aquí. El pueblo es el que la decide. Nosotros somos funcionarios que le respondemos a ese pueblo y eso es un proceso natural que se da en la colectividad del PNP, que es el único partido en Puerto Rico que ha tenido primarias para todas las posiciones. Porque, aquí las posiciones no se escogen de dedo. La gente las mueve, las busca y catapulta a esas personas a ser sus representantes al foro que sea. Así que yo me siento bien halagada de que, en el pasado noviembre del año pasado, acabamos de cumplir un año, (logré) un mandato electoral contundente para hacer unos trabajos en la capital federal. Así que yo estoy enfocada en mi trabajo”.

Añadió que “yo tengo las manos llenas con el trabajo que estoy haciendo en la capital federal y el gobernador está haciendo lo propio a nivel estatal. Pero, yo creo que es bien importante, ninguno de los que estamos aquí somos dueños de las posiciones. Son del pueblo. Así que la gran diferencia es que en el PNP no estamos divididos ni en tirijalas, ni en peleas como están en el PPD, porque no saben lo que quieren. En este partido nos une la estadidad para Puerto Rico, la igualdad de todos los puertorriqueños y trabajamos para llegar a eso”.

Por otro lado, como parte de la convención del PNP, el Directorio de la colectividad se reunió y aprobó por unanimidad el nuevo Reglamento.

Pierluisi no dio mucho detalle de los cambios, ya que el domingo se deberá reunir la Junta Estatal de PNP para discutir el mismo y llevarlo a votación.

Lo único que anticipó es que ampliarán la representatividad en el Directorio, “dándole el voto a organizaciones y oficiales del partido que en el pasado no tenían voto”.

“Entre otras cosas, dándole participación a las entidades de base de fe y a la comunidad Lgbtt+ en el Directorio con voz y voto. Y ya lo voy a dejar ahí. Pero, son muchos, son diversos los cambios, todos positivos. Lo que estamos es asegurándonos es que tenemos el partido que es inclusivo, que es diverso y claro, que lo que nos une, ante todo es la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos”, agregó.

Este Reglamento debe ser aprobado por la Asamblea General del PNP para entrar en vigor. El secretario del PNP informó a Primera Hora que esta reunión, que incluiría a los oficiales electos y líderes de barrio, se realizará a principios del 2022.