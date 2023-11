Ante la negativa de la comisionada del Partido Popular Democrático (PPD) de participar del proceso para escoger a un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) entre las tres alternativas presentadas por el Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi criticó este miércoles el deseo de los populares de “continuar obstaculizando” el proceso y dejó en manos de los tribunales la controversia.

De paso, informó que, mientras los populares prosigan con su negativa de aprobar a un presidente de la CEE, la presidenta alterna del ente electoral, Jessika Padilla Rivera, permanecerá como presidenta interina.

La reacción la expresó luego de que la comisionada electoral del PPD, Karla Angleró González, emitiera esta mañana un comunicado de prensa para exponer “que ni ella, ni su partido, se prestarán para nombrar un presidente de la CEE en violación a la ley”.

“Es hora de que el gobernador Pierluisi Urrutia designe a un presidente o presidenta de la CEE, conforme lo dispone el Art. 3.07(3) de la Ley 58-2020 (Código Electoral) a la brevedad posible”, exigió la popular.

Ante tal reclamo, Pierluisi expresó a la prensa -tras anunciar que Puerto Rico volverá a ser sede del Dick Clark’s Rocking’ New Year’s Eve en el Distrito de Convenciones- que su intención al someter la terna ante consideración de los comisionados electorales era que el presidente de la CEE se escogiera a base de consenso.

“Continúan obstaculizando mis intentos de tener a alguien nombrado en propiedad en la CEE. O sea, alguien presidiendo la CEE de forma definida o permanente. La ley establece, sí, el mecanismo de que los comisionados electorales, si todos se ponen de acuerdo, puedan designar al presidente de la CEE. La ley dispone de eso. Lo que pasa es que entonces no quieren pasar por ese proceso. Otra vez, no los entiendo, porque en ese proceso el comisionado electoral del PPD puede representar a la colectividad, al igual que los otros comisionados electorales. ¿Queremos consenso? Pues, ese es un mecanismo de consenso. Lo han rechazado. No me sorprende, porque lo que están es obstaculizando constantemente. Este asunto está en manos del tribunal y el tribunal se expresará. Los tribunales se expresarán al respecto en cuanto a la demanda que ha presentado el Partido Popular”, afirmó Pierluisi.

“Yo no descarto, nunca lo he descartado, hacer una designación de un presidente o una presidenta y someterla a la Asamblea Legislativa. No lo descarto. La Asamblea Legislativa ahora mismo está en receso. No lo descarto. Pensé que el próximo paso era que los comisionados electorales pudieran ponerse de acuerdo. Y, obviamente, el Partido Popular está entorpeciendo eso”, agregó.

La vacante en la presidencia de la CEE surgió el pasado 11 de julio, cuando el juez Francisco Rosado Colomer dimitió al cargo en medio de una incertidumbre de si sería confirmado como juez del Tribunal de Apelaciones. Finalmente, la designación de juez del Apelativo fue colgada a principios de la semana pasada, por lo que si hubiera permanecido en el cargo de presidente de la CEE tendría que haberse marchado en diciembre próximo, periodo en que vence su nombramiento de juez superior.

Tras la renuncia, el gobernador presentó en agosto pasado a la Legislatura el nombramiento del juez Jorge Rafael Rivera Rueda, pero fue colgado.

El presidente del Senado, José Luis Dalmau, demandó al gobernador para que Padilla Rivera cesara sus funciones como presidenta interina. La demanda fue desestimada, bajo el argumento que su interinato debía culminar al cierre de la sesión legislativa.

Como llegó esta fecha sin que Padilla Rivera fuera sustituida, el líder senatorial volvió a presentar una nueva demanda. Esta todavía no ha sido dilucidada por un juez.

Según Pierluisi, “realmente lo que está sucediendo es que, ante la vacante en la presidencia, la presidenta alterna cumpliendo sus funciones y deberes como presidenta alterna, está a cargo de la CEE. Y debe ser así, porque queremos que la Comisión haga su función, o sea, sin interrupción. Ahora, otra vez, yo voy a seguir intentando nombrar a alguien en propiedad. Espero que respeten que quien designa es el gobernador. Y aquí lo que pasa es que cada vez que yo designo a alguien, se oponen. Pues, así no van a adelantar. Así, básicamente, van a entonces perpetuar a la presidenta alterna en la posición”.