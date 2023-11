“Me van a poner a rellenar el pavo”.

De esta manera fue que el gobernador Pedro Pierluisi describió cómo pasará mañana, jueves, en familia el Día de Acción de Gracias.

“Me voy a tomar unos días con mi familia, y les deseo a todos en Puerto Rico que disfruten mañana, el Día de Acción de Gracias, y que compartan en familia en estos días, que son días para agradecerle a Dios todas nuestras bendiciones y agradecerle a Dios también por todo lo que hemos logrado colectivamente y, por otro lado, pues, pensar a futuro qué podemos hacer para que Puerto Rico siga echando para adelante”, afirmó el primer ejecutivo, tras anunciar que Puerto Rico volverá a ser sede del Dick Clark’s Rocking’ New Year’s Eve en el Distrito de Convenciones.

Tras los días de descanso de estas festividades, Pierluisi ya ordenó a su equipo económico a reunirse “a principios de la próxima semana” con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, para intentar llegar a un acuerdo que permita poner en vigor la recién aprobada Reforma Contributiva.

“Sí, reconozco que la Junta está objetando la medida. Pero, yo lo que quiero es buscar solución. Esto no es cuestión de trancarse a la banda y decir: ‘Mire, eso no se puede firmar, porque tiene un impacto fiscal significativo’. No, vamos a atender el impacto fiscal, vamos a atenderlo. Si tenemos que reducir gastos, lo vamos a atender. Lo que vamos a hacer (es), nos vamos a sentar con la Junta y vamos a acordar lo que tengamos que acordar para reducir gastos y que, entonces, la Junta no tenga la preocupación en cuanto al impacto de la medida. También hay que actualizar el plan fiscal, porque el plan fiscal presenta un escenario que no es real, o sea, tanto a nivel de gasto como a nivel de ingresos”, resumió.