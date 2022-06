Pese a la extraña circunstancia en la que murió la reclusa Shannel Colón Ponce y la increíble fuga de dos reos, el gobernador Pedro Pierluisi defendió este martes la administración de Ana Escobar Pabón frente al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

Según afirmó en una conferencia de prensa realizada en el hotel Sheraton, en Miramar, la funcionaria “está haciendo una labor encomiable. Es excelente”.

Corrección y la Policía activaron el protocolo de búsqueda.

“Annie Escobar viene del sistema de Corrección y Rehabilitación, lo conoce al dedillo. Siempre esta accesible a los medios, siempre da cara cuando hay cualquier situación”, añadió en su férrea defensa a la secretaria.

No obstante, Pierluisi reconoció que por años el Departamento ha carecido de cámaras de seguridad que ayuden a la vigilancia de los confinados. Adjudicó a esta situación el que los reos pudieran escaparse o que no se conozca la verdadera razón de la muerte de Colón Ponce.

“Pero, ya Annie Escobar tiene un plan exacto. Ya hizo la subasta, ya tiene más de $2 millones destinados para que para final de este año haya cámaras (de seguridad) en todas las cárceles de Puerto Rico. O sea, aunque sí estaba la problemática y ahora salió a relucir con este evento trágico (la muerte de Shannel), o este incidente bien lamentable en Bayamón. Varias cosas, o sea, primero está el fallecimiento de una confinada que todavía se está investigando y veremos el resultado de eso... (Justicia está investigando y) Forense está haciendo su parte. Comento esto porque, aparentemente, no había cámara que pudiera haber filmado lo que ocurrió allí para uno saber si realmente eso fue un suicidio o fue realmente un asesinato o una muerte violenta de otra índole. Bien, y lo digo en cuanto a eso, tambiéna lo digo en cuanto a los prófugos, los que se huyeron de las cárceles en Bayamón. Pues, ahí no había cámara. Y ya con este proyecto que tiene Annie Escobar en curso, para final de este año, vamos a tener cámaras en todas las cárceles. Así que otra vez, yo creo que ella está haciendo un trabajo excelente. Sí, hay que investigar todos estos incidentes a saciedad y hay que tomar cartas en el asunto”, acotó Pierluisi.

En sus expresiones, el mandatario hizo referencia a la muerte de Colón Ponce el pasado 2 de junio en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón. Escobar Pabón ha alegado que la joven se suicidó, pero la familia no cree la versión. Las cámaras de seguridad no funcionaban en el momento del incidente, por lo que no se puede corroborar lo allí acontecido. Se espera por que se concluya el proceso de la autopsia para que se determine la causa de la muerte.

Días después, específicamente el pasado domingo, dos presidiarios se fugaron del Centro de Detención de Bayamón 1072, de mediana seguridad.

Los reclusos fugados fueron identificados como Harold Abolafia Borrero y Juan Alberto Valdez López.

Escobar Pabón informó en la mañana de este martes que los reos rompieron una ventana, luego rompieron una verja y brincaron otra verja, logrando acceso al exterior. Fue en recuento de confinados que se dieron cuenta de la ausencia de los hombres.

Primera Hora le cuestionó a Pierluisi si no le parece increíble este tipo de fuga. Lo que contestó fue que “eso ha ocurrido. Cada vez que ocurre es lamentable. Ha ocurrido en el pasado. No es la primera vez que eso sucede. Aquí lo que indicó otra vez la secretaria Escobar es que las cámaras no estaban funcionando, que había dos guardias velando por el perímetro y que aparentemente se aprovecharon de esa situación”, afirmó, al dejar en manos de la secretaria de Corrección toda acción para resolver el problema de seguridad en las cárceles del país.