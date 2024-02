“En el Partido Popular lo que se ve es como un reguero”.

Esta fue la expresión que lanzó este jueves el gobernador Pedro Pierluisi, al ser preguntado por las controversias que se dan en el Partido Popular Democrático (PPD) ante la renuencia del suspendido alcalde ponceño, Luis Irizarry Pabón, de cumplir con el acuerdo que logró con la colectividad para desistir de sus aspiraciones políticas si en o antes del 28 de febrero no se había dilucidado en corte las acusaciones en su contra por corrupción pública.

“Yo no tengo duda de que nosotros vamos a retomar la rienda del municipio de Ponce, precisamente, por toda esta crisis que ha surgido como resultado del proceso judicial que enfrenta el alcalde actual”, afirmó el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Una de los primeros problemas que señaló Pierluisi en contra del PPD fue la acusación en contra de Irizarry Pabón por parte del Fiscal Especial Independiente (FEI).

El suspendido alcalde ponceño fue acusado el 31 de octubre de cuatro cargos por violaciones al Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental y el Artículo 251 del Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

El alegato que se hizo en su contra fue que solicitó dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000 que, tomó con el Banco Popular, destinando $30,000 a su campaña electoral de 2020. Aún no se ha especificado el paradero del restante, o sea $20,000 que, según el testimonio del agente investigador, Miguel Fonseca, pudo haberse consumido en gastos de la oficina médica del imputado.

En diciembre pasado el suspendido alcalde llegó a un acuerdo institucional con su colectividad, el PPD, para que se le permitiera aspirar en lo que se ventilaba la vista preliminar en su contra por cargos de corrupción pública. Sin embargo, tal acuerdo fijaba una fecha límite para que se haya alcanzado una determinación de causa o no causa para juicio. Al no haberse realizado todavía la vista preliminar, el alcalde se suponía que renunciara, pero no lo hizo. Ahora la Pava se dispone a acudir a los tribunales.

En medio de estas controversias, Pierluisi aceptó que su partido se beneficia.

Se le cuestionó si los candidatos del PNP no tienen méritos para ganar una contienda si no existiese tal crisis, a lo que respondió que, “en su momento, los candidatos lo presentarán (los méritos), pero no puedo obviar el hecho de que el municipio, ahora mismo, su administración está muy afectada, ha estado afectada por esa situación”.

Los candidatos del PNP son el licenciado Pablo Colón y el ingeniero Jorge ‘JC’ Colón Nazario.

Pierluisi dijo que apoya al abogado Colón, ya que es el actual presidente del PNP en Ponce.

“Yo estoy seguro, lo voy a reiterar, es que el PNP va a prevalecer en Ponce, en parte, precisamente, por esa crisis que ha tenido el municipio como resultado del proceso judicial que enfrenta el alcalde actual”, puntualizó.