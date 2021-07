El gobernador Pedro Pierluisi dijo hoy que, en lugar de pedir la desestimación de la demanda que radicó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) impugnando en el Tribunal federal la Ley de Retiro Digno, en los próximos días presentará a la Legislatura dos nuevas medidas.

“Lo que he dicho y voy a repetir es que me voy a enfocar en buscar una solución a esta controversia. La Junta y el plan certificado por la Junta está totalmente opuesta a esa ley y esa ley es inconsistente con el plan fiscal y no cumple con la Ley Promesa”, indicó, al ser preguntado si pedirá la desestimación del pleito que radicó la semana la JSF en su contra y contra los presidentes de las cámaras legislativas.

PUBLICIDAD

”No hay que ser abogado para saber eso, pero en vez de estar litigando quiero que estemos buscándole una solución a esto”, sostuvo a preguntas de periodistas en una conferencia de prensa en la que anunció un proyecto de inversión en el Muelle 15, en Isla Grande.

Pierluisi dijo que en los próximos días presentará dos proyectos de ley, “uno que busca concederle un retiro digno a todos los que llegaron al gobierno antes de 2000 con la expectativa de tener una pensión definida, justa y razonable y otro proyecto, que va a garantizar que se honren todas las pensiones desde hoy hasta que venzan todas las pensiones, dándole la debida prioridad al pago de las pensiones”.

“Las dos medidas se van a estar presentando y lo que espero es que la Junta tenga la apertura para considerarlas”, sostuvo.

Dijo que, aparte “de admitir que la ley es inconsistente con el plan fiscal y admitir que algunas de sus disposiciones violan Promesa, le informará al tribunal de las dos piezas de ley que se propone radicar y agregó que pedirá que deje el caso en suspenso “hasta que busquemos una solución”.

“Es obvio que no hay ambiente en la legislatura ni en la disposición mía para que haya más recortes a las pensiones”, reclamó Pierluisi.

Las nuevas medidas impulsadas por el Gobernador se quedarían para la segunda sesión ordinaria que inicia a mediados del mes de agosto, a menos que convoque a las cámaras legislativas a una sesión extraordinaria.

Ayer, lunes, el capítulo de jubilados y jubiladas de la Federación de Maestros de Puerto Rico emplazó a Pierluisi y a los presidentes del Senado, José Luis Dalmau, y de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, a que pidan en el tribunal la desestimación de la demanda de la JSF.