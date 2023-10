El gobernador Pedro Pierluisi se refirió este lunes a la controversia por la demanda que radicó el presidente del Senado, José Luis Dalmau, porque la jueza Jessika Padilla Rivera continúa como presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), demanda que fue desestimada por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, por considerarla prematura, aunque en su sentencia estableció que el interinato no puede ser ilimitado, y que terminaría en cuanto tome posesión un presidente en propiedad o se levante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa que actualmente está en curos y culmina el 14 de noviembre próximo.

El gobernador sostuvo que esa situación “está bajo evaluación del equipo legal” y no ha tomado una decisión al respecto.

“Es el equipo legal el que me recomendará si hay que apelar esa decisión o no. Me da la impresión que al momento no hay necesidad de apelar. La juez Padilla continúa a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones. Y como he dicho anteriormente, siempre estoy disponible para dialogar, por ejemplo, con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, si quieren dialogar sobre nombramientos pendientes en la CEE”, dijo Pierluisi.

“No descarto hacer algún nombramiento a futuro. Lo que sí es que en todo momento lo que yo he estado velando es que no se desarticule la Comisión, que no se quede descabezada. Por eso, en lo que se hacen otros nombramientos, pues la juez Padilla seguirá a cargo”, añadió.

Consideró que la sentencia “le dio estabilidad a la Comisión”, porque pudo haber determinado que la jueza Padilla no podía continuar presidiendo la CEE.

“Ese no fue el caso. Y ese aspecto es positivo. Ella sigue a cargo de la Comisión y se mantiene la estabilidad en la Comisión”, afirmó.

En otro asunto, el gobernador comentó sobre la situación ocurrida temprano este lunes, en que un agente de policía sospechoso de haber asesinado a una pareja de ancianos en Isabela, se suicidó mientras se llevaba a cabo un allanamiento en su residencia.

“Es correcto que el policía que se suicidó era sospechoso de ese crimen atroz que ocurrió en Isabela. Es corrector que se iba a dar un allanamiento y aparentemente cuando él percibe que está la Policía, el equipo de SWAT de la Policía, allí en su residencia, es que entonces se quita la vida. O sea, es muy lamentable, como fue horrible el crimen ocurrido”, sostuvo Pierluisi.

Agregó que la investigación continúa, pues “siempre tratamos de esclarecer los delitos y este no es una excepción”.

“Ocurrió lo que ocurrió. Y eso pues como que da la impresión de que no solo era sospechoso, sino que posiblemente fue el culpable de esos asesinatos terribles. Así que esto está en manos de la Policía, seguir la investigación por si tienen que rendir algún informe adicional”, agregó.

Insistió en que, pese a lo ocurrido, “la inmensa mayoría de nuestros policías están cumpliendo con su deber y deben ser objeto de elogio de parte nuestra, porque exponen sus vidas para proteger las nuestras y de igual manera para proteger nuestras propiedades”.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una conferencia de prensa en la que anunció dos grandes proyectos de infraestructura, uno de mejoras estructurales a la Represa de Patillas, y otro para construir un túnel que llevará agua desde el Río Bauta en Orocovis a un afluente del Río Toa Vaca que desemboca en el Embalse Toa Vaca, con los que se espera mejorar considerablemente la capacidad de suministro de agua a los pueblos del área sur.