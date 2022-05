El gobernador Pedro Pierluisi adelantó este lunes que se le pedirá a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) la desestimación de una querella que fue presentada hace dos años por el director de campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, Jorge Dávila Torres, y que fue reactivada hace unos días a fin de conocer si hubo una supuesta coordinación entre su comité de campaña-cuando era candidato- con el Súper Comité de Acción Política (PAC) Salvemos a Puerto Rico, cuyo presidente (Joseph Fuentes) enfrenta acusaciones criminales a nivel federal.

“Mi comité va a estar solicitando la desestimación de esa querella por el mismo fundamento que ya les he mencionado en un sinnúmero de ocasiones. La ley nuestra, así como la federal, requiere que cualquier comité de un candidato no coordine su campaña con la de cualquier PAC, el que sea. El mío, como lo he dicho y he repetido en muchas ocasiones, no coordinó mi campaña con ese PAC o cualquier otro PAC. Así que a base de ese fundamenteo se va a solicitar la desestimación de esa querella”, reaccionó Pierluisi al ser abordado por la prensa sobre la reactivación de la pesquisa a su comité de campaña, una querella que había sido presentada en agosto de 2020 por Dávila Torres.

La querella en discusión había sido archivada pues, según había dicho el Contralor Electoral, Walter Vélez, no había alegaciones en base para sostener la querella contra el comité de Pedro Pierluisi. De hecho, el mismo gobernador ha aludido en varias instancias a la desestimación para defender la gestión realizada por miembros de su comité y desvincularlo de cualquier ilegalidad realizada a través de Salvemos a Puerto Rico.

“El Contralor ya había desestimado eso, así que ahora otra vez volvemos a la carga para que se mantenga en esa posición porque es que no hubo coordinación... lo he dicho en un sinnúmero de ocasiones y lo ha dicho la directora de mi campaña y estará debidamente fundamentada”, sostuvo el Primer Ejecutivo.

El Comité de Pierluisi tiene 15 días, luego de haber sido notificado por la OCE, para expresar su posición sobre la reanudación de la pesquisa. Considerando que las partes fueron informadas el viernes 20 de mayo, los portavoces del comité del ahora gobernador -cuya directora fue la hermana del Primer Ejecutivo, Caridad Pierluisi- tienen hasta el 4 de junio para hacer cualquier alegato.

¿Por qué no deja que se investigue si entiende que no hubo irregularidades?, le cuestionó al gobernador una periodista.

“Es que no hay causa ni para investigar... cuando nosotros fundamentemos otra vez que no hubo coordinacion... si fundamentas que no hubo coordinación esperamos que se desestime la querella”, respondió al rechazar que la OCE haya solicitado información adicional a su comité para efectos de la investigación.

El pasado viernes la OCE informó que no dio paso a la querella radicada por miembros del Partido Popular Democrático -que también solicitó una investigación de las operaciones del súper PAC Salvemos a Puerto Rico porque la querella “no cumple con los requisitos mínimos requeridos por la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.

Ha trascendido que en el pliego acusatorio de Fuentes se mencionan a tres individuos bajo los números 1, 2 y 3.

Fuentes de El Nuevo Día, indican que el “individuo 1″ es el cuñado del gobernador (Andrés Guillemard) y que el “individuo 3″ es Alejandro Figueroa, quien es abogado de profesión y fue director ejecutivo de la campaña electoral de Pierluisi en el 2016.

Sin embargo, al momento, la única persona procesada a nivel federal por este caso es Fuentes, quien el pasado 5 de mayo se declaró culpable de haber ocultado el origen de $495,000 en ingresos que recibió el súper PAC. Las autoridades federales no han indicado si otras personas o entidades son objeto de investigación.

En una reciente entrevista con este diario, la hermana del gobernador, quien trabaja “ad honorem” directamente con el Primer Ejecutivo, desligó a su esposo de cualquier acto ilegal correspondiente a los esfuerzos de la campaña para llevar a Pierluisi a la gobernación en las elecciones del 2020.

“Te lo aseguro que nadie de la campaña, incluyéndome a mí, incluyendo al gobernador, incluyendo a Andy o cualquiera de las personas que estaba en la campaña, hizo una coordinación con ese PAC o ningún otro PAC”, dijo la señora Pierluisi al insistir que, de todos modos, recaudar dineros para ambos comités “no es ilegal”.

El Contralor Electoral ha dicho públicamente que, para probar un caso de coordinación ilegal, según las pautas del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Citizens United, es necesario que el PAC financie propaganda política y que ese contenido (incluidos anuncios) se haga en acuerdo común con el comité del candidato.