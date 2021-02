El gobernador Pedro Pierluisi pidió respeto para la designada secretaria del Departamento de Educación, Elba Aponte, por el trato que recibió durante la vista de interpelación en la Cámara de Representantes.

“La secretaria de Educación, Elba Aponte, se merece el respeto de todos, en particular de los representantes. Ha estado totalmente disponible para contestar y brindar información. Esto raya en abuso, es una falta de respeto tener a una persona que apenas lleva 37 días en su cargo y que al filo de las 10 de la noche continúen una interpelación inapropiada, irrespetuosa e innecesaria. ¡El presidente de la Cámara (Rafael “Tatito” Hernández) debe detener esto ya!”, escribió Pierluisi en sus redes sociales.

La interpelación se vio interrumpida por careos entre representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) y otras delegaciones.

La secretaria no pareció responder de manera satisfactoria muchas de preguntas de algunos legisladores, al tiempo que, por momentos, se expresaba a un ritmo lento y con largas pausas.

Aponte también consideró que se le faltó el respeto en la sesión cameral. En entrevista radial, la secretaria mencionó que habían agendas en su contra.

“Entiendo que sí hubo una falta de respeto hacia esta persona y un trato diferente, pero cada cual tiene su agenda y la agenda de este caballero (Tatito Hernández) me parece a mi que no era escuchar respuestas sobre el plan de contingencia, sino querer ridiculizar a esta servidora preguntando si dos más dos era cuatro y haciendo preguntas que realmente no tienen que nada que ver con la interpelación”, dijo.