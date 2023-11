Al resumir lo que le resta por hacer en este año 2023 que próximamente culmina, el gobernador Pedro Pierluisi expresó este miércoles estar preocupado por la problemática del “abandono de envejecientes” que se registra en el País.

Según se ha reportado, hay un creciente número de adultos mayores que son dejados solos en los hospitales o sin asistencia en sus hogares. De hecho, la Policía informó que una mujer de 99 años fue hallada en la mañana del domingo en condiciones infrahumanas en su hogar de la urbanización Jardines de Country Club, en Carolina.

Describió este tipo de abandono, al que comparó con dejar a un recién nacido solo, como “una barbaridad” y un “maltrato”.

“Eso a mí me duele en el alma. Es algo que… (pausa). Y yo he dado instrucciones a todo mi equipo de que busquemos los fondos para aumentar la capacidad de los hogares de cuido prolongado que tenemos en Puerto Rico y también para seguir dándole mayor cantidad de fondos a los municipios, entre otros, para el servicio de ama de llaves”, reveló el primer ejecutivo, tras anunciar que Puerto Rico volverá a ser sede del Dick Clark’s Rocking’ New Year’s Eve en el Distrito de Convenciones.

También expuso que ordenó la revisión de la legislación existente para determinar si se deben reforzar las penalidades que se le impone al familiar que abandona al adulto mayor o que se apodera de sus bienes económicos, así como alternativas para fijar pensiones a los hijos.

“Hasta cierto punto la situación con los envejecientes, las personas de mayor edad, se asemeja a la de los recién nacidos. Cuando llega un recién nacido a este mundo, llega indefenso, y uno tiene que estar ahí. Pues, lo mismo pasa con las personas que llegan, pues, que tienen muchísimos años de vida, llega el momento en que están indefensos. Entonces, uno tiene que estar ahí para asistirle. El gobierno lo que está haciendo es sustituyendo a la sociedad en general, cuando la sociedad en general falla. Pero, esa (problemática) la planteo, porque esa es una que ahora mismo está sobre la mesa. Me incomoda. Quiero hacer todo lo que pueda hacer para atenderla”, manifestó Pierluisi.

En sus declaraciones, en primer ejecutivo reconoció que el pasado martes la secretaria de la Familia, Ceiní Rodríguez, otorgó $5.42 millones para los programas de ama de llaves de 52 municipios y algunas organizaciones privadas relacionadas al cuido de adultos mayores. Sin embargo, aceptó que la cifra aún es poco para la necesidad que ve existe en la Isla.

“Yo quiero que, si tenemos que reprogramar fondos, lo hagamos, porque identifico esa área como un área en la que he visto un cambio, o sea, hay mayor cantidad de envejecientes que los están abandonando en los hospitales”, indicó.

Primera Hora reportó la semana pasada que entre 800 a 1,000 adultos mayores son abandonados en hospitales. En su denuncia, el presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, estipuló que hay leyes que tipifica como delito este abandono. No obstante, dijo que no se ponen en función.

“Hay que unir esfuerzos tanto de hospitales, gobiernos y los Colegios Profesionales de la Salud, para atender esta situación que, lamentablemente, sigue en aumento todos los años y que afecta directamente nuestro sistema de salud y médicos hospitalarios que actualmente están en crisis”, expresó Díaz.

Pierluisi, en sus declaraciones, dejó claro que la responsabilidad del cuido de adultos mayores debe recaer en la familia y no en el estado.

De hecho, reprochó que “hay veces, al gobierno a asumir la totalidad del costo de este cuido, cuando la persona tiene ingresos, lo que pasa es que se los han incautado. Esos son barbaridades. Me indigna que eso esté ocurriendo, y le he pedido a la secretaría de la Familia, a mi equipo legislativo en La Fortaleza, que evaluemos la posibilidad de que se legisle para, pues, disuadir, prevenir el que esas conductas ocurran en Puerto Rico”.

El gobernador expuso que no descartará ninguna opción para resolver la creciente problemática del abandono de adultos mayores.