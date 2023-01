Gurabo. El gobernador Pedro Pierluisi justificó hoy la determinación del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) de ajustar el precio del café importado y dijo que son especulativos los aumentos en el precio de lo que la gente estaría pagando por el producto en tiendas, tazas y pocillos.

Se anticipa que el consumidor podría pagar hasta 60 centavos adicionales por una bolsa de café de 14 onzas.

“Sería especulativo porque esto depende de otros factores, como el costo del café nuestro, el costo de producción porque aquí el café que se importa se empaca en Puerto Rico, se termina de hornear en algunos casos en Puerto Rico. Pero, hay un mercado y no es cuestión de que aquí pueden vender por cualquier cantidad porque si lo hacen el peligro es que entonces no venden”, dijo el gobernador a preguntas de periodistas luego de participar en Gurabo, en los actos de graduación de 127 nuevos agentes del Negociado de la Policía.

“Todavía hay que ver cómo eso se refleja en las góndolas porque aquí lo que se está haciendo es ajustando el precio al que se vende el café importado que no se ajustaba desde el 2015”, sostuvo.

“Por otro lado, se ha aumentado el mínimo por el cual se debe comprar el café nuestro, el café local y el propósito de estos ajustes es proteger a los caficultores de Puerto Rico. Queremos que ese sector de nuestra economía continúe en existencia y que se expanda. El café nuestro, es para orgullo nuestro, es de una calidad tremenda. Admitimos que no suple el café local todas las necesidades de nuestro pueblo, pero es importante que no se extinga esa producción”, agregó.

Pierluisi dijo que la producción de café “es crucial” para los pueblos de la montaña y que fueron, cafilcultores y alcaldes de la región montañosa los que solicitaron el ajuste en los precios. “Los caficultores, alcaldes de esa área reclamaron el ajuste y lo que hicimos fue hacer el ajuste. Esto entiendo que tiene una duración de un año”, indicó a la vez, que refutó que el alza sea de entre $50 a $75 centavos la libra.

“Eso es totalmente especulativo. Habría que ver cuál es el precio del café en la góndola. Este es un mercado que es competido, un mercado abierto, no es como que pueden subir el café por cualquier cantidad. Eso no funciona así porque la gente no lo compra. Hay que esperar a ver cómo se refleja, pero no se había hecho ajuste en el precio del café que se importa y que el Departamento de Agricultura vende desde el año 2015. Por eso es que ya había llegado el momento de hacer el ajuste. El secretario del DACO (Hiram Torres Montalvo) toma la decisión, pero es a base de un asesoramiento que recibe luego de escuchar a todas las partes envueltas con interés en este asunto”, reclamó.

Desde agosto pasado, cuando dio inicio esta temporada de café, el Departamento de Agricultura le ha estado solicitando al DACO que revise los precios del café. Por ley, el DACO debe revisarlos cada cinco años. Sin embargo, la última revisión que hizo fue en el 2015.

Cuando se le inquirió al Gobernador en torno a que la producción de café del país es solo de un 19.4 por ciento en Puerto Rico, Pierluisi indicó que la política de su administración busca aumentar la producción local. “Lo ideal es que eso aumente porque eso genera miles de buenos empleos en Puerto Rico. El sector agrícola tiene prioridad en nuestra estrategia de desarrollo económico. Queremos importar menos y producir más de lo que consumimos y eso incluye el café”, sostuvo.

No obstante, dijo que monitorearán el mercado. “Estamos aumentando la producción avícola en Puerto Rico al igual que queremos que aumente la producción del café. Y en el caso de la leche esa es una industria altamente regulada, sí hubo unos ajustes en el pasado, tampoco se habían hecho por mucho tiempo”, indicó dijo para agregar que lo que buscan “es un balance”.