El gobernador Pedro Pierluisi señaló este viernes que estará a la expectativa de “lo que surge” de la investigación federal que se realiza en el municipio de Aguadilla.

Dijo que si la pesquisa, en la que colabora la Oficina del Contralor, lleva a alguna acusación federal, repudiará los actos.

“Veremos en qué culmina eso. Prefiero reaccionar cuando hay un caso sometido, porque las investigaciones… habrá que ver en qué termina el asunto. Hay veces que de una investigación surge una acusación. De ese ser el caso, pues, yo lo voy a repudiar como repudio la corrupción, venga de donde venga”, sostuvo el primer ejecutivo, tras participar del Primer Encuentro de Apoyo a Cuidadores y Cuidadoras de personas diagnosticadas con Alzheimer: “Cuidando con amor” en el Centro de Convenciones de Miramar.

El gobernador dijo que, en cambio, opina sobre las acusaciones que enfrenta el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, ya que le fueron sometidos cuatro cargos por supuesto enriquecimiento ilícito y la jueza Adria Cruz encontró causa para arresto.

“Ahora tenemos el último caso, el del alcalde de Ponce, todos saben que él no milita en mi partido. Yo no estoy celebrando eso, desde el punto de vista político, no, porque nos tenemos que avergonzar todos cuando un funcionario de alto nivel falla la confianza del pueblo”, aludió.

Pierluisi, de paso, señaló que el pueblo se debe unir para combatir el problema social que causa la corrupción. Lo asoció a la falta de valores.

“Lo que tenemos que hacer es fomentar el que todos actuemos con honestidad, con integridad… O sea, que lo que prevalezca aquí sea la honestidad, la integridad, el servicio desprendido, la aportación a nuestro bienestar”, concluyó.