El gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente Jenniffer González, rivales primaristas por la candidatura a la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP), posiblemente, se encuentren la próxima semana en Washington, D.C., donde establecerían estrategias para propulsar un proyecto de estatus en el Senado de Estados Unidos.

Ambos políticos tienen en agenda viajar en los próximos días a la capital federal para establecer reuniones con congresistas que pudieran favorecer la estadidad para Puerto Rico.

“El Congreso no puede seguir ignorando el asunto del estatus de Puerto Rico, meramente diciendo resuelvan ustedes, así no funciona. El Congreso es el que tiene la última palabra aquí. Así que en las filas estadistas, todos sin exclusión, o sea, todos sin excepción, vamos a seguir en pie de lucha. Precisamente, ahora lo que estamos propulsando es que el Senado de Estados Unidos tenga un proyecto de estatus similar o igual al HR 2757 que está pendiente ante la Cámara Federal. Y ahí estaremos todos los penepés estadistas que se han identificado, como republicanos o como demócratas, pues en este tema en el PNP no hay división alguna. Estamos todos en la misma sintonía”, subrayó Pierluisi tras concluir una visita residencial en Bayamón, donde se instalaron placas solares en una vivienda reconstruida y donde lo acompañó la secretaria del Departamento de Energía Federal (DOE), Jennifer Granholm.

Se le preguntó al gobernador si contempla una reunión con la comisionada residente a fin de aunar estrategias para esa lucha por la estadidad para Puerto Rico. La contienda primarista entre Pierluisi y González ha sido árida de cara al proceso electoral que se efectuará en junio de 2024 y han sido pocas las veces que se les ha visto juntos en los últimos meses. Que haya trascendido públicamente, la última vez que ambos estuvieron en un mismo evento fue en agosto durante la reunión del directorio que se celebró como parte de la Convención de la Palma, en Río Grande.

“Bueno, con toda probabilidad, en mi próximo viaje a Washington, D.C. coincidiremos porque estamos hablando otra vez de propulsar un proyecto de estatus en el Senado y este tema pudiera ser objeto de discusión entre nosotros”, respondió.

De otra parte, el Primer Ejecutivo reaccionó al hecho de que recientemente el gobernadora de Florida, Ron DeSantis, fue criticado por miembros del Partido Republicano -en el cual milita- por favorecer una medida que respalda que Puerto Rico sea un territorio incorporado.

“Vi que el sector ultraconservador del partido, los que apoyan al expresidente Trump, están criticando al gobernador DeSantis porque en un momento dado apoyó un proyecto que sometió la comisionada residente para incorporar a Puerto Rico como territorio como un paso antes de convertir a Puerto Rico en un estado”, dijo Pierluisi al agregar que favoreció la defensa que utilizó el gobernador de Florida respecto a que el tema de estatus de la isla debe ser discutido en el Congreso.