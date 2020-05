Para el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el plebiscito de estadidad Sí o No, es una motivación que le está dando el Partido Nuevo Progresista a los electores de su colectividad que no piensan ir a votar en las próximas elecciones.

"El PNP usa el plebiscito como una carnada, un engaño para intentar movilizar electores estadistas que sienten vergüenza de su partido, que no están motivados a salir a votar por la indignación que le provoca la corrupción, ineptitud y mala administración del liderato Penepé", dijo el senador independentista, Juan Dalmau.

El senador adelantó que el PIP defenderá la soberanía y la nacionalidad puertorriqueña frente a cualquier pretención asimilsita de la anexión.

"Los puertorriqueños no estamos dispuestos a renunciar a ser lo que somos. A la pregunta del plebiscito ¿deseas renunciar a tu nacionaidad puertorriqueña? La respuesta contundente será: ¡NO! ¡Puertorriqueños, siempre!". De esta manera el candidato a la gobernación y portavoz senatorial del PIP, Juan Dalmau Ramírez, dejó saber que su colectividad hará campaña por el NO en el plebiscito Estadidad Sí o No convocado para el día de la Elecciones Generales", añadió.

"¡Los independentistas vamos pa'lante! Nos vamos a trepar al cuadrilátero a enfrentar el asimilismo. Los independentistas votaremos que NO ante la pretención del liderato estadista de enviar un mensaje al mundo de que este pueblo renuncia a su nacionalidad. Hago un llamado a todas y todos los que sienten orgullo de nuestra identidad y de su Patria y que son puertorriqueños siempre, a votar NO en el el plebiscito", subrayó

Dalmau indicó que su colectividad solicitó representar la opción del No, según dispone la Ley, ante la Comisión Estatal de Elecciones.