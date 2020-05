Las elecciones generales del próximo 3 de noviembre se convertirán oficialmente en unas plebiscitarias, luego de que la gobernadora Wanda Vázquez estampara hoy la firma en el proyecto del Senado 1467 que crea la “Ley para la Solución Final del Estatus Político de Puerto Rico”.

Tras la firma del estatuto, en las próximas elecciones se les consultará a los electores si desean o no la estadidad para Puerto Rico.

La Ley 51, número que guarda gran trascendencia entre la mayoría novoprogresista del gobierno que desea convertir a la Isla en el estado número 51 de la nación estadounidense, se firmó en el Departamento de Estado con la presencia de Thomas Rivera Schatz, el exgobernador Carlos Romero Berceló, así como alcaldes y legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En su mensaje previo a firmar la ley, la gobernadora solicitó al pueblo, principalmente a los jóvenes que irían por primera vez a las urnas, a que acudan a votar el próximo 3 de noviembre por la trascendencia que alega tendrían las elecciones.

“Nuestra gente tendrá una de vez y por todas la oportunidad de definir el futuro de este pueblo, donde no tengamos más trato desigual”, afirmó, al clamar por la “conciencia crítica”.

Añadió que “nunca antes en nuestra historia se nos ha presentado la oportunidad de dar un mandato tan contundente al gobierno de Puerto Rico ni un mensaje tan claro al Congreso de los Estados Unidos sobre nuestro destino como pueblo. La pregunta es diáfana, clara, directa y la contestación: sencilla, simple, definitiva… Que atrás quede de una vez y por todas la desigualdad económica, social y política”.

Según el título de la medida, impulsada por el Directorio del PNP, lo que se busca es la “celebración de un plebiscito el 3 de noviembre de 2020 que solucione el centenario problema de Puerto Rico como territorio de Estados Unidos de América; garantizar a los ciudadanos americanos de Puerto Rico el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y su derecho a requerir del Gobierno federal la reparación de agravios; disponer las condiciones para que este plebiscito se realice conforme a la Ley Pública 113-76 de 2014 y los informes congresionales relacionados H.R. Report 113-171 y H.R. Report 116-101; asignar fondos; y para otros fines relacionados”.

El proyecto de ley fue enviado por la Legislatura a la gobernadora el pasado 11 de mayo para su firma, junto al Código Electoral. Esta última medida la gobernadora la devolvió a la Legislatura para que fuese enmendada.

Específicamente, esta Ley 51 les preguntará a los electores: “¿Debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la Unión como un Estado?”

"Los electores solamente podrán votar por una de las dos alternativas impresas en la papeleta de votación: Sí o No”, dice la medida.

Vázquez sostuvo que la contestación de esta pregunta “estaremos respondiendo, además, si queremos continuar deteniendo la emigración de nuestros seres queridos a otras jurisdicciones. También contestaremos si queremos participación plena y equitativa en los procesos políticos de la nación a la que pertenecemos, pero de la que aún no somos parte. Si queremos un trato igual en la distribución de los fondos federales y en las determinaciones de sus desembolsos y sus posibles usos. Si queremos trabajar de igual a igual, trabajar de igual a igual y coexistir de igual a igual”.

La gobernadora señaló que ya ha comenzado a realizar gestiones para que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos avale la respuesta que dé el pueblo.

También se comenzarían a hacer gestiones para que la agencia federal desembolse los $2.5 millones destinados para un plebiscito en la Isla. Esta partida cubriría los gastos de impresión de papeleta que conllevaría.

Por su parte, el presidente del Senado y del PNP, Thomas Rivera Schatz, demarcó que este plebiscito no se puede catalogar como un gasto. Señaló que sería una inversión a favor del pueblo.

También indicó que los otros sectores políticos de la Isla estarán representados en la contestación “No”.

“Convoco a todo puertorriqueño, a toda puertorriqueña, que quiere lo mejor para sí mismo, para sus hijos, para su familia, que salga a votar. Las opciones que contiene la papeleta nos permiten decidir la ruta, si queremos la plenitud como ciudadanos americanos o queremos separarnos de los Estados Unidos. Yo contestaré en afirmativa y convoco al pueblo puertorriqueño que vote de manera inteligente y que procure la igualdad plena”, afirmó.

El exgobernador Romero Barceló, entretanto, se mostró complacido porque a 54 años de su lucha por la igualdad se promueva este plebiscito de status.

Señaló que la culpa de que en la Isla no se haya alcanzado aún la igualdad no es del todo de los Estados Unidos, que mantuvo al status colonial. “La culpa también es nuestra, porque líderes de Puerto Rico convencieron a la mayoría de los puertorriqueños a que aprobaran la colonia y que votaran por la colonia consecuentemente. Eso es culpa nuestra, pero ya el pueblo ha despertado. El pueblo sabe que no queremos más la colonia, queremos la igualdad, sobre todo la igualdad política, porque en la democracia lo importante es el derecho al voto y el derecho participación en igualdad de condiciones en los cuerpos que rigen a la nación”.

Sostuvo que la Isla tendría derecho a dos senadores y un número no determinado en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, lo que daría participación en la toma de decisiones de los problemas que afectan a todos los estadounidenses.

Esta sería la séptima consulta que se impulsa para definir el status en la Isla y las segundas elecciones plebiscitarias que se realizarían.