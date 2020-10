A partir de la semana próxima, más de 300 familias de Ponce que se han atrasado en el pago de sus préstamos hipotecarios a consecuencia de la pandemia del COVID-19, se podrían beneficiar de un programa de asistencia federal, anunció hoy la alcaldesa de la Ciudad Señorial, María “Mayita” Meléndez.

Meléndez dijo que las personas que cualifiquen podrían recibir hasta $1,100 mensuales por un período de seis meses para amortiguar sus deudas.

Explicó que el programa es sufragado con unos $2 millones de fondos provenientes de la Ley de estímulo contra el Coronavirus (CARES Act en inglés), a través del programa de Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario (CDBG, en inglés). Agregó que los fondos están vigentes hasta el 30 de diciembre próximo.

“EL COVID que nos ha tenido tantos meses ha causado reducción en salarios a personas y algunos hasta han perdido empleos. Nosotros diseñamos un programa que va a proveer asistencia económica a dueños de viviendas que han sido directamente impactados por el COVID-19, atrasándose en el pago de hipotecas”, indicó la alcaldesa novoprogresista en entrevista con Primera Hora.

“El Municipio va a proporcionar asistencia financiera a personas que sostengan como resultado del COVID tienen atrasos en el pago de las hipotecas. El estado emocional de los ciudadanos se ha afectado, no hay nada que de más estabilidad a una persona que saber que tiene techo seguro”, sostuvo Meléndez. Agregó que el proyecto se aprobó de forma unánime en la Legislatura Municipal el pasado miércoles.

Detalló que los solicitantes deben ser residentes de Ponce y tienen que someter evidencia de que a causa del coronavirus han sufrido pérdida total o reducción de ingresos. Además, dijo que las personas tienen que evidenciar que son dueños de la propiedad, que la viven y que se trata de su propiedad principal. También deben presentar una certificación de la deuda hipotecaria con la institución bancaria correspondiente.

“El banco o la cooperativa o donde la persona tenga la hipoteca manda un aviso de que desde el primero de marzo está atrasada”, dijo para subrayar que no son elegibles aquellas personas que hayan recibido ayuda de algún otro programa federal.

“Los pagos van directamente a la institución bancaria, no a la persona y están limitados a las deudas acumuladas de marzo para acá”, sostuvo Meléndez.

La Alcaldesa indicó que personal del municipio de Vivienda y Finanzas va a evaluar caso a caso y dijo que las personas pueden comunicarse al Departamento de Vivienda Municipal al número 787 840-9200, extensiones, 5404 y 5409 o escribir a la dirección electrónica: [email protected].

“Esta semana arranca el proyecto”, sostuvo la Alcaldesa de Ponce.

