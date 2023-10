Senadores y representantes de distintos partidos recibieron con recelo las propuestas reformas a la función legislativa que buscan eliminar el concepto de legislador a tiempo completo, reducir el salario a los legisladores y acortar a un mes la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa.

Las medidas son impulsadas por el portavoz de la mayoría en el Senado, Javier Aponte Dalmau.

“¿Vamos a regresar a las sesiones a la medianoche?”, reaccionó la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), en el Senado, María de Lourdes Santiago Negrón, quien de plano rechazó ambas medidas.

“La Ley del Legislador a Tiempo Completo es un gran avance para la democracia, eliminó las sesiones a oscuras a medianoche, sin presencia de la prensa, sin el ojo vigilante del país porque en la medida en que los legisladores tenían que dedicarse a otras profesiones, las sesiones se celebraban en la noche, de madrugada”, reclamó Santiago Negrón.

PUBLICIDAD

Indicó que el modelo de legislador a tiempo completo “también permite una mayor diversidad en la Asamblea Legislativa” y dijo que el modelo del legislador a tiempo parcial está pensado para personas que pueden ser sus propios jefes como abogados y médicos. “¿Qué hacemos con las personas que son empleadas?, ¿qué hacemos con los maestros y maestras que tienen que hacer su jornada de trabajo? Bajo ese esquema (el legislador ciudadano) la senadora Ada García Montes, quien reside en Rincón, tendría que terminar su jornada en Rincón para venir aquí (al Capitolio) a legislar por la noche. Yo creo que sería un gran retroceso volver a esos tiempos”, opinó la senadora.

Dijo que las ausencias de legisladores al Capitolio “no son un problema de la ley, sino un problema de liderato legislativo y si el liderato legislativo no puede asegurarse de que sus senadores estén aquí, hay un problema político, porque trabajo hay”.

“Cuando una persona está comprometida con el trabajo legislativo, es que no te da la jornada para asumir todas las responsabilidades”, sostuvo para agregar que la idea de un legislador a tiempo parcial “invita además a que haya menos presencia, menos contacto de los legisladores con el país”.

Sobre los reclamos de algunas personas de que la Legislatura ha bajado en calidad, la senadora dijo que ese también, “es un proceso politico”.

“Hay gente que plantea que debe haber (legisladores) con grados universitarios, pero es que han habido abogados que han avergonzado a los cuerpos legislativos, aquí ha habido personas con doctorados cuyo juicio legislativo uno termina cuestionando y tienen sus grados universitarios”, dijo para agregar que debe haber representatividad y diversidad.

PUBLICIDAD

“Si populares y penepés, no tienen colocados los filtros suficientes para que llegue gente que sepa cumplir con su trabajo, ese es un problema de populares y penepés. Me preocupa que esta (propuesta) sea una forma de traer por la cocina el tema de las dietas”, dijo Santiago Negrón.

Para el portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago, la propuesta afectaría a servidores públicos que quieren venir a ocupar una banca en la Asamblea Legislativa.

“Para efectos del legislador ciudadano (a tiempo parcial) para mí, en lo personal que tengo la profesión de abogado, sería una buena propuesta, pero reconozco que no sería tan buena para servidores públicos como maestros, personas que estén en sus labores diarias, que están ahora mismo electos aquí y que no pudieran representar a su gente en la Legislatura “, expresó el legislador.

También dijo que la propuesta no es nueva. “Esto es cíclico esta es como la cuarta vez que lo llevamos a evaluación. El problema que tiene es que hay gente que confunde que este proyecto es para abaratar costos de la Legislatura y no es para eso”, indicó Ríos Santiago, quien además dijo que las medidas no van a tener los votos para ser aprobadas

“Por lo que he hablado con los compañeros del Senado, populares y penepés, creo que no va a tener los votos y en la Cámara, parecería que está más cuesta arriba por el timing (tiempo). Es bueno tener la discusión”, indicó al reconocer que en la Legislatura hay un problema asistencia.

PUBLICIDAD

“Sí hay un problema de asistencia, hay un problema de las comisiones y eso ha ido decayendo”, dijo, para agregar que la Ley del Legislador a Tiempo Completo necesita cambios, “pero no deben llegar al punto del legislador ciudadano, yo miraría más la asistencia a las comisiones que ciertamente ha bajado”.

Otro legislador, José Bernardo Márquez Reyes, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes hizo la salvedad de que no había leído los proyectos, pero dijo que es una discusión pública que se debe tener.

“Entiendo las reservas que se tienen con el legislador a tiempo completo, a la misma vez, anticipo preocupaciones legítimas con los potenciales conflictos de interés que pueda tener una persona que a la misma vez que legisla está trabajando en el sector privado”, indicó Márquez Reyes.’

Dijo que actualmente se ha fallado “en cosas tan sencillas como medidas contras las puertas giratorias y otros temas que deberían robustecerse en nuestro Código de Ética, así que pensaría que una propuesta como esa tiene que venir acompañada de unas limitaciones éticas fuertes, de lo contrario, sería problemático”.

El senador Rafael Bernabe Riefkhol, también del MVC dijo que se trata de una medida que hay que examinar con mucho cuidado. “El mayor problema que plantea es el hecho de tener legisladores que sigan trabajando en la empresa privada, que siguen participando en negocios de diversos tipos, a la misma vez que son legisladores y levanta la preocupación del conflicto de interés. Si tienes un legislador que es un empresario, es muy difícil”, indicó Bernabe Riefkhol, quien es profesor universitario.

PUBLICIDAD

“La medida dice que queremos que los legisladores vivan la situación del país, que los legisladores conozcan cómo vive el pueblo, yo no tengo problemas. Por qué no ponemos como salario de legislador el salario de un maestro de escuela pública. Tendremos un gobierno de trabajadores. No tengo problemas con eso, pero tener legisladores que se ganen un salario aquí de $30,000 y en el sector privado van a ganar sabe Dios cuánto, no me parece que sea el camino correcto”, agregó el legislador.

El Proyecto del Senado 1353, crea la figura del legislador ciudadano con un nuevo modelo de compensación que reduciría el salario básico anual a los miembros de la Asamblea Legislativa de $74,000 a $30 mil, mientras se les permite devengar ingresos de la empresa privada o del sector público, bajo ciertos parámetros.

Otra de las medidas, Proyecto del Senado 1351, propone acortar a mes y medio la segunda sesión ordinaria de la Legislatura, que se extiende desde la tercera semana de agosto hasta la tercera semana de noviembre de cada año, y una tercera pieza legislativa, Resolución del Senado 843, busca crear una comisión especial en el Senado para analizar todas las propuestas encaminadas a mejorar la representatividad y costo efectividad de la Asamblea Legislativa. .

El P.S 1353 propone enmendar la Ley 97 de 1968 conocida como Ley de Salarios y Emolumentos para los miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a los fines de reducir el sueldo básico de un legislador, eliminar la disposición que les permite el pago de sistemas telefónicos personales; imponer un tope de $20,000 por año natural a la cantidad que pueden reclamar por reembolso de millaje; eliminar la limitación de ingresos extralegislativos sujeto a estrictos controles éticos y de transparencia y autorizar a los presidentes de cada cuerpo legislativo a ajustar el pago del sueldo por asistencia a sesiones legislativas por ausencias injustificadas.

La medida también prohíbe el cobro de millaje por asistir a sesiones ordinarias o extraordinarias y por participar en reuniones de comisiones si el legislador solo participa parcialmente de la misma y que la cantidad por milla recorrida sea equivalente al monto que reciben los empleados del Departamento de Educación.