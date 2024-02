El Partido Popular Democrático (PPD) aún no tiene del todo claro el panorama con respecto a la alcaldía de Ponce, cuyo alcalde Luis Irizarry Pabón está actualmente suspendido y a la espera de la celebración de la vista preliminar del caso por corrupción que enfrenta.

Según había trascendido, el PPD había pactado un acuerdo con el alcalde Irizarry Pabón que le permitía radicar su candidatura a la reelección en el 2024, con la certificación condicionada a que las acusaciones en su contra fueran resueltas antes del 28 de febrero próximo. Sin embargo, por la evolución que ha tenido el caso el tribunal, la vista preliminar se pautó, de manera tentativa, para mediados de marzo, por lo que no podrá cumplir con el acuerdo que ponía como fecha límite el 28 de febrero.

Según explicó en la mañana de este domingo el secretario general del PPD, Gerardo “Toñito” Cruz, aun no tiene fecha para la celebración de una reunión junto a Irizarry Pabón y el representante Ángel “Tito” Fourquet, quien podría ser un aspirante a la alcaldía de Ponce, en la que podría trazarse el posible futuro de la alcaldía de la Ciudad Señorial, así como del distrito representativo que ocupa actualmente Fourquet.

“Sí puedo decir que hay buen ánimo del representante Tito Fourquet. Con él hablé yo. No he hablado todavía con el alcalde de Ponce, pero sé que está en magnífica disposición de sentarnos a hablar sobre eso, ante todo porque en un tribunal donde se está viendo su caso se determinó que ya la vista preliminar no va a ser en este mes de febrero”, comentó Cruz, en declaraciones ofrecidas luego de una conferencia de prensa en la que el PPD anunció la radicación de querellas contra Fortaleza, agencias y funcionarios del gobierno, por la utilización de fondos públicos en anuncios para enaltecer al gobernador Pedro Pierluisi como aspirante a la reelección, en violación de la ley electoral.

El suspendido alcalde de Ponce, Luis Manuel Irizarry Pabón, quien enfrenta cargos por violación a la Ética Gubernamental y enriquecimiento injustificado. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

El secretario general añadió que no están considerando exigirle la renuncia al alcalde de manera inminente y, por el contrario, “nos vamos a dar este tiempo para esa reunión”.

“Y voy a hacerlo porque el mecanismo que se adoptó es un mecanismo poco regular. Esto no se ha hecho muchas veces. La ley dice, el código dice que, cuando ocurre a vacante a una candidatura, que es lo que se puede producir aquí, le corresponde al partido decidir cómo va a cubrir la vacante. En el acuerdo, yo le puedo garantizar que no dice el A, B, C de cómo lo vamos a hacer”, explicó Cruz.

Agregó que “se discutió tanto con el señor Fourquet, como con Irizarry Pabón que, si eso ocurriera, nos sentaríamos aquí para decidir eso, porque es el mejor bienestar del Partido Popular”.

Cruz aclaró que, contrario a información que ha surgido, el acuerdo no provee ningún respaldo al representante Fourquet para alguna posición.

En cambio, sostuvo que “la única mención” con relación a Fourquet en el acuerdo es que, “si él fuera uno, o fuera el que quisiera aspirar como único aspirante a ese proceso, que el partido decidirá cuál es, él tiene que expresar su renuncia a la candidatura. Él solo es el candidato a ese escaño de ese distrito, la tiene que poner a disposición del partido porque el partido ese día, el día que decida cómo cubrir la vacante del candidato a alcalde, ese día va a decidir cómo cubre la candidatura a ese distrito representativo”.

Cruz aclaró la falta de certeza en el curso de acción responde en buena medida a que el PPD “no controla ni el calendario del tribunal, ni el calendario de los abogados. Tampoco controla las mociones que se puedan presentar aquí (en el caso)”.

El representante del Partido Popular Democrático, Ángel "Tito" Fourquet ( Suministrada )

El secretario general del PPD agregó que “no tengo una fecha predeterminada” para la celebración de esa reunión”, pero “quiero hacerlo para el beneficio de él (alcalde). En la misma manera que lo discutimos acá, que él se siente con nosotros, y creo que está en esa disposición, y el representante Fourquet, y veamos esos escenarios”.

Describió que, de cumplirse con lo pactado en el acuerdo, como él considera que debe ocurrir, el alcalde tendría que renunciar a la candidatura a la alcaldía, “y ese día se crea la vacante”. Ese mismo día, de Fourquet ser uno de los candidatos interesados en correr por la alcaldía, tendría que renunciar “en las mismas circunstancias que el alcalde, para que la comisionada (electoral del PPD, Karla Angleró González) vaya a la Comisión (Estatal de Elecciones) y diga aquí yo tengo dos vacantes de candidatura”.

Por otro lado, Cruz indicó que, al momento, no ha surgido ninguna persona interesada en cubrir una posible vacante en el distrito de Fourquet. Pero aseguró que, de llegar a ese caso, “no tengan ninguna duda que alguien se hará disponible para ese escaño”.

El alcalde Irizarry Pabón fue acusado el 31 de octubre pasado de cuatro cargos de violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y el Código Penal, por presunto enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con esas alegaciones, habría solicitado dinero a directores y empleados de confianza para pagar un préstamo personal de $50,000, de los que habría destinado $30,000 para su campaña electoral de 2020.