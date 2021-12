El Partido Popular Democrático (PPD) sacó a Luis Arroyo Chiqués, exalcalde de Aguas Buenas, del Consejo General de la colectividad tras declararse culpable de soborno a nivel federal, informó esta tarde el secretario general del partido, Ramón Luis Cruz Burgos.

“La corrupción no tiene cabida en el servicio público y todo funcionario que por ejercer su función reciba beneficios fuera de su salario tiene que pagar las consecuencias. Lo he dicho antes y lo repito hoy. En días recientes un alcalde PNP (Partido Nuevo Progresista) fue arrestado y otro llegó a un acuerdo de culpabilidad. Hoy un exalcalde popular se declaró culpable por corrupción. Sus actos son repudiables y en el Partido Popular Democrático los condenamos. Ejercer posiciones electivas en nuestro país es un privilegio otorgado por la ciudadanía que tiene que devolverse con servicios y calidad de vida para nuestra gente. El servicio público es para servir no para servirse”, manifestó Cruz Burgos en declaraciones escritas.

“En este caso por ser un miembro del PPD debemos ser aún más contundentes. El ejemplo comienza en la casa y no toleraremos ninguna acción contraria a la ley y menos cuando se trata del dinero del pueblo. Aunque ya no ejerce posiciones de liderato en el partido, al señor Arroyo le relevamos de inmediato del privilegio de ser miembro del Consejo General de nuestra colectividad. La corrupción en nuestro partido no será tolerada la cometa quien la cometa”, sostuvo.

Arroyo Chiqués se declaró culpable ante las autoridades federales por su participación en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar un contrato municipal de 10 años por el servicio de recogido de basura. Este habría recibido $5,000 mensuales por el intercambio, incluso años después de dejar la alcaldía en enero de 2017.

Contra el exalcalde, además, se imputaron cargos a nivel estatal por supuesta posesión de marihuana y parafernalia a finales de noviembre pasado.