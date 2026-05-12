Las senadoras Joanne Rodríguez Veve y Ada Álvarez Conde presentaron dos medidas legislativas dirigidas a facilitar la expansión de los centros de cuido en Puerto Rico, hacer más ágil su funcionamiento y mejorar el acceso de las familias a estos servicios esenciales.

Esas medidas, indicaron, “responden a una realidad que afecta a muchas familias puertorriqueñas: la falta de suficientes espacios de cuido para niños”.

Ante esa situación, las legisladoras buscan “eliminar obstáculos estructurales innecesarios, facilitar que más personas cualificadas puedan trabajar en estos centros y exigir que el gobierno armonice sus reglamentos con la ley vigente”.

La primera medida propone ampliar las vías a través de las cuales una persona puede cumplir con los requisitos para trabajar como educuidador y maestro en un centro de cuido. Esto permitirá reconocer no solo ciertos grados académicos, sino también preparación técnica y experiencia laboral debidamente acreditada. El propósito es aumentar la disponibilidad de personal capacitado, sin afectar la calidad del servicio que reciben los menores.

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Las senadoras Joanne Rodriguez Veve y Ada Álvarez Conde indicaron que las medidas buscan facilitar que más personas cualificadas puedan trabajar en los centros de cuido. ( Xavier Araújo )

La segunda medida busca que el Departamento de la Familia y ACUDEN (Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez) actualicen y armonicen sus reglamentos y procesos administrativos para que respondan a la ley vigente. Con esto se procura reducir burocracia, evitar reglas contradictorias y lograr que los centros de cuido puedan operar con mayor claridad, rapidez y efectividad.

Puerto Rico enfrenta una escasez de centros de cuido de niños, con 40 municipios identificados como “zonas desérticas” donde no hay suficiente oferta para menores hasta los 5 años, según publicó El Nuevo Día.

Las senadoras señalaron que el objetivo es claro: “crear condiciones que ayuden a que surjan más centros de cuido, que los existentes puedan fortalecerse y que más familias tengan acceso real a estos servicios”.

“Cuando se fortalecen los centros de cuido, también se fortalece a la familia trabajadora y al País”, expresaron Rodríguez Veve y Álvarez Conde.