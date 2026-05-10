La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, sostendrá una reunión formal con los senadores de la minoría del Partido Popular Democrático (PPD) para atender el tema del escándalo que involucra a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, en lugar de que ambas partes comparecieran a citaciones recíprocas que se emitieron previamente.

La información la ofreció este domingo el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, durante su comparecencia a la conferencia de prensa Asunto Semanal.

De acuerdo con Peña Payano, la reunión responde a que “dos profesionales y adultos” prefirieron llevar “un diálogo”.

“La posición de la secretaria de Justicia fue clara; ellos (los legisladores del PPD) hicieron una conferencia de prensa, antes de pedir una reunión con la secretaria de Justicia, donde ellos hicieron alegaciones e insinuaciones de que tenían evidencia conducente a unos actos que ellos entienden son ilegales contra una persona. Y toda investigación, cuando se hace ese tipo de alegación, se tiene que tomar de manera seria. La secretaria de Justicia salió a defender a todo el equipo que investigó, fiscales, abogados. Producto de eso, ya que la reunión no se pidió previo a la conferencia de prensa, ella tuvo su reacción. Pero, luego de que ella hiciera la citación, hubo una comunicación directa entre la secretaria de Justicia y el senador y portavoz de la minoría, Luis Javier Hernández”, explicó el secretario de Asuntos Públicos.

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La secretaria de la Familia está en el centro de una polémica luego que se levantaran alegaciones de que intervino en la otorgación de un contrato a cambio de favorecer a un allegado, mientras ejercía como directora de la División de Servicios a Personas con Discapacidad Intelectual, en el Departamento de Salud.

Según reveló el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, Roig intervino en gestiones relacionadas con un contrato que pagaba $60,000 mensuales para el cuido de un solo paciente, condicionado el acuerdo a que la empresa One Source Investigations LLC fuera la encargada de ofrecer los servicios de cuido y seguridad.

Relacionado a esa polémica, la Oficina de Ética Gubernamental acogió un referido para investigar a Roig.

Este domingo, Peña Payano celebró el giro en los acontecimientos luego del choque inicial entre la titular de Justicia y los senadores, afirmando que “yo creo que eso es bueno, que ese diálogo se dé”.

Agregó que la reunión “se va a hacer durante el día de mañana (lunes), no durante el día martes, puesto que la citación ya no entraría en vigor”.

“Entendemos, según se hizo público, que es la secretaria de Justicia, un asesor de la delegación del PPD, el propio senador (Hernández) y también va a estar el equipo de Justicia, y ellos van a finiquitar, dentro de las reglas que hay en Justicia para este tipo de asunto, la información que tenga parte y parte”, abundó el secretario.

Peña Payano no quiso adelantar sobre la posición del Gobierno con respecto a la posibilidad de que se pueda reabrir la investigación por posibles actos de corrupción contra Roig, luego que trascendiera públicamente información que no estuvo incluida entre los documentos de la investigación original, que no encontró irregularidades.

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Se limitó a decir que “la secretaria de Justicia va a tomar los pasos que sean necesarios sobre eso”.

Explicó que “ella va a estar haciendo esa evaluación. Se escuchará no solo al portavoz de la minoría del PPD en el Senado, sino a las personas que crean que haya una evidencia. Pero lo que no podemos hacer es dos cosas: hacer alegaciones infundadas, porque eso tiene consecuencias para todos los ciudadanos; y en segundo lugar, nosotros tenemos que sí, seguir contestando todas las preguntas que nos hagan respecto a Familia, y otros miembros del gabinete, por conductas que han tenido, o que se alega que han tenido, pero también vamos a continuar enfocados en anunciar la obra de la gobernadora”.

Cuestionado sobre por qué se está citando a senadores populares que alegan tener una evidencia, pero no se ha citado a las personas que originalmente estaban en el centro de la investigación, respondió que “quienes fueron públicamente a decir que tenían evidencia fue la delegación del PPD en esa conferencia de prensa que hicieron, previo a pedir una reunión aparte con la secretaria de Justicia”.

“En cuanto a las otras partes, Justicia entenderá cómo va a hacer la investigación”, agregó.

“Recordemos que esto es información que surge en un medio de televisión, posterior a que se cerrara el caso, después de casi tres, cuatro años de investigación. Así que, vuelvo, Justicia va a evaluarlo, al igual que hicieron con (el escándalo de la secretaria de) Vivienda. Y estoy seguro que van a hacer el trabajo para despejar de toda duda este asunto”, sostuvo.

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Peña Payano, además, comentó que la gobernadora Jenniffer González “ha sostenido reuniones con la secretaria de Familia para atender los asuntos que requieren y están relacionados a la operacionalidad de la agencia”, pero no aclaró si han abordado el tema del posible conflicto de interés que está detrás de la controversia.

Agregó que la secretaria de la Familia ya ha dicho que está dispuesta a ir a una comisión total ante la Legislatura para contestar todas las preguntas que haga falta.

No obstante, aseguró que “la gobernadora ha sido clara: aquí no hay impunidad para nadie”.

Por otro lado, respecto a la polémica en torno a la secretaria Roig, recordó que “hubo una investigación de las personas que tuvieron la prueba en caliente, más fresca, que aquilataron esa evidencia, y ni en 2022, ni en 2023, ni en 2024, ni en 2025 concluyeron esas personas, que tienen peritaje en este tipo de investigación, que había delito alguno”.