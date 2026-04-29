Pese a que el reclamo consistente de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es que su presidenta, Zayira Jordán Conde, renuncie al cargo, la funcionaria manifestó este miércoles que no lo hará.

Apoyada por los rectores de los recintos, exceptuando el del Recinto de Ciencias Médicas, afirmó que sólo saldría del cargo si la Junta de Gobierno le retira la confianza.

“No voy a renunciar. La Junta de Gobierno me designó como presidente y yo tengo una responsabilidad de tener una continuidad. Y te pregunto yo a ti: ¿Qué resuelve mi renuncia? ¿Con mi renuncia se va a restituir la fórmula? ¿Con mi renuncia mágicamente los edificios se van a reconstruir? ¿Con mi renuncia se van a resolver todos los problemas de lo que han hablado cada uno de los rectores aquí? No. Mi responsabilidad es estar aquí. Yo fui designada para este cargo y aquí me voy a quedar hasta que la Junta de Gobierno que ya no es mi tiempo”, afirmó Jordán Conde.

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La afirmación se dio en una conferencia de prensa que realizó la presidenta en el Molecular Sciences Research Center, en Río Piedras. Allí, los rectores esbozaron que más allá de la salida de Jordán Conde, los universitarios realizan manifestaciones y paros para denunciar problemas de infraestructura de los recintos, quejarse por falta de presupuesto, así como mostrar inconformidad con la oferta académica.

Hablaron de la posibilidad de extender el calendario académico, cambiar las fechas de las graduaciones, cancelar cursos de verano y que el Departamento de Educación federal determine suspender la elegibilidad de la institución de la Beca Pell como posibles consecuencias de las acciones estudiantiles en contra de la presidenta y en reclamo a mejoras en la institución.

Todos indicaron que, para evitar estas consecuencias, se han mantenido en diálogo con los estudiantes.

Estos paros y manifestaciones que ocurren en la actualidad se dan en momentos en que se registra un aumento de cancelaciones estudiantes que habían solicitado admisión a la UPR.

En el 2025, el total de cancelaciones fue de 810 y en el 2026 ya van por 1,047.

El vicepresidente de Asuntos Académicos, Alfred Díaz Meléndez, comentó que estos paros “puede ser un factor posible” para que los futuros estudiantes hayan declinado acudir a la institución.

El funcionario informó que para agosto de 2026 recibieron 11,700 solicitudes, de las cuales 9,975 fueron aceptadas. De este último número, 8,789 confirmaron que estudiarán en la UPR. El resto canceló su solicitud o no ha tomado una determinación sobre dónde estudiará.